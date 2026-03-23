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Ataque a balazos contra combi deja cinco heridos en la avenida Argentina. (Foto: César.grados@photo.gec)
Ataque a balazos contra combi deja cinco heridos en la avenida Argentina. (Foto: César.grados@photo.gec)
Por Redacción EC

Un ataque a balazos contra una unidad de transporte público dejó cinco personas heridas la noche del último domingo en la cuadra 1 de la avenida Argentina. El hecho ocurrió en un paradero informal donde varias combis se encontraban estacionadas con pasajeros a bordo.

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