Un ataque a balazos contra una unidad de transporte público dejó cinco personas heridas la noche del último domingo en la cuadra 1 de la avenida Argentina. El hecho ocurrió en un paradero informal donde varias combis se encontraban estacionadas con pasajeros a bordo.

De acuerdo con información policial, el atentado se registró alrededor de las 10 p.m., cuando dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta abrieron fuego contra una fila de vehículos que cubrían la ruta Lima–Callao.

En la zona también había comerciantes, quienes tuvieron que ponerse a buen recaudo ante la ráfaga de disparos.

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad. En las imágenes se observa a los atacantes llegar al lugar y disparar directamente contra las unidades sin mediar palabra. Luego, ambos huyeron con dirección hacia el Callao.

Según informó RPP, entre los heridos se encuentra la cobradora de una de las combis, quien fue trasladada al Hospital Nacional Arzobispo Loayza, donde recibió atención médica y posteriormente fue dada de alta.

Asimismo, tres pasajeros fueron llevados al hospital de EsSalud II Ramón Castilla, mientras que otro fue derivado al hospital Alberto Sabogal, en el Callao.

El mismo medio detalló que uno de los heridos atendidos en el hospital Sabogal presenta un impacto de bala a la altura del pecho, mientras que otro paciente, internado en EsSalud, resultó con una herida en el rostro.

Peritos de Criminalística llegaron al lugar para recoger evidencias, entre ellas casquillos de bala, e iniciar las diligencias correspondientes. La Policía investiga el caso para identificar a los responsables y determinar el móvil del ataque.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.