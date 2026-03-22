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La droga 'Tusi' contiene cocaína, anfetaminas y ketamina. (Foto: Difusión)
La droga 'Tusi' contiene cocaína, anfetaminas y ketamina. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La Policía Nacional (PNP) desarticuló una red de producción de “Tusi”, un potente narcótico de alto costo que operaba en edificios residenciales de los distritos de Barranco y Breña.

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