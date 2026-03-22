La Policía Nacional (PNP) desarticuló una red de producción de “Tusi”, un potente narcótico de alto costo que operaba en edificios residenciales de los distritos de Barranco y Breña.

Según informó Latina Noticias, la banda alquilaba temporalmente departamentos en pisos altos, una dinámica diseñada para que los olores de la fabricación se disiparan sin levantar sospechas entre los vecinos.

En el lugar fue detenido Joao Razeto Rodríguez (21), alias ‘El químico’, natural del Callao, quien si bien no tiene estudios formales, cuenta con el conocimiento necesario para la fabricación de esta droga.

Durante el operativo policial en Breña se hallaron decenas de frascos de ketamina, componente clave para la elaboración de la droga, además de pastillas de “éxtasis”.

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“La utilizo para ‘jalar’ (drogarse) y normalmente lo hago con mis amigos. La combino y sale la base del ‘Tusi’”, dijo el intervenido al ser interrogado por los agentes del orden.

Cabe indicar que en el operativo participaron agentes del Grupo Terna antidrogas. Se supo que para la elaboración de “Tusi” no utilizaban grandes laboratorios, sino un horno microondas.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma.

Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.