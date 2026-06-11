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La Embajada de la India en Omán informó de que tuvo conocimiento del incidente, ocurrido frente al puerto omaní de Shinas, y aseguró que sigue “de cerca la situación”. Foto: EFE/EPA/Divyakant Solanki/ REFERENCIAL
La Embajada de la India en Omán informó de que tuvo conocimiento del incidente, ocurrido frente al puerto omaní de Shinas, y aseguró que sigue “de cerca la situación”. Foto: EFE/EPA/Divyakant Solanki/ REFERENCIAL
Por EFE EFE

El Gobierno de la India confirmó este jueves la muerte de tres marineros indios que habían sido dados como desaparecidos tras un ataque de fuerzas de EE.UU. contra el petrolero MT Settebello, con bandera de Palaos, en el golfo de Omán.

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