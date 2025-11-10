Agentes de la policía india inspeccionan el lugar de una explosión cerca del Fuerte Rojo, en Nueva Delhi, el 10 de noviembre de 2025. (EFE/EPA/RAJAT GUPTA).
Agentes de la policía india inspeccionan el lugar de una explosión cerca del Fuerte Rojo, en Nueva Delhi, el 10 de noviembre de 2025. (EFE/EPA/RAJAT GUPTA).
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
India: al menos 8 muertos y 15 heridos en explosión en el centro de Nueva Delhi
Resumen de la noticia por IA
India: al menos 8 muertos y 15 heridos en explosión en el centro de Nueva Delhi

India: al menos 8 muertos y 15 heridos en explosión en el centro de Nueva Delhi

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Al menos ocho personas murieron y quince resultaron heridas en la explosión que tuvo lugar esta tarde en el centro de , cerca del Fuerte Rojo de la , y que está siendo investigada.

“Quince personas fueron llevadas al Hospital Lok Nayak. Ocho de ellas murieron antes de llegar al hospital. Tres están gravemente heridas”, dijo a la agencia de noticias ANI el superintendente médico del centro hospitalario.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Accidente Air India: el único superviviente afirma vivir traumatizado

Por el momento se desconoce el motivo de la explosión, aunque el subdirector general de Orden Público del estado vecino de Uttar Pradesh dijo a ANI que se ha reforzado la seguridad en zonas sensibles de la región.

Por el momento, ningún miembro del se ha pronunciado sobre la explosión, aunque los medios locales reportan que el ministro del Interior, Amit Shah, está monitorizando la situación.

La explosión tuvo lugar alrededor de las 19:00 horas (13:30 GMT) frente al Fuerte Rojo, en una de las zonas más turísticas del centro de la capital de la India.

La ciudad de Nueva Delhi recibe periódicamente falsas amenazas de bomba contra colegios, aviones, hospitales u otras infraestructuras e instituciones que provocan el caos y alteran el funcionamiento de los servicios en la capital.

El 20 de octubre de 2024 tuvo lugar una explosión en las proximidades de una escuela secundaria en la , sin causar víctimas mortales ni heridos, pero que provocó daños materiales en la zona.

Una treintena de personas murieron el sábado 27 de septiembre tras producirse una estampida en un mitin electoral del popular actor convertido en político Vijay en el sur de India, informó el ministro jefe del estado de Tamil Nadu, donde se produjo el incidente. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC