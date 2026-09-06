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Resumen

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El líder de Corea del Norte Kim Jong-un recorriendo el destructor Kang Kon durante la ceremonia de puesta en servicio del mismo en el puerto de Wonsan, en la provincia de Kangwon. (Foto de KCNA / AFP).
El líder de Corea del Norte Kim Jong-un recorriendo el destructor Kang Kon durante la ceremonia de puesta en servicio del mismo en el puerto de Wonsan, en la provincia de Kangwon. (Foto de KCNA / AFP).
/ KCNA
Por Agencia AFP

El líder de Corea del Norte Kim Jong-un prometió dotar a la marina de su país con armas nucleares, antes del inicio de unas maniobras marítimas de Estados Unidos y países aliados, informó el lunes la prensa estatal.

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