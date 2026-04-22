El Perú da un paso clave en la protección de la primera infancia con la incorporación de la vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio (VRS) para gestantes. La medida, impulsada por el Ministerio de Salud (Minsa), busca reducir significativamente la mortalidad neonatal, especialmente en bebés prematuros, considerados la población más vulnerable frente a este virus.

La estrategia contempla la inclusión progresiva de esta vacuna en el esquema nacional, como parte de un enfoque integral para prevenir infecciones respiratorias graves desde el nacimiento.

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El titular del sector, Juan Carlos Velasco, destacó el impacto que tendrá esta decisión en la salud pública. “Lo que se prometió, se cumplió. Con esta decisión vamos a evitar la muerte de neonatos, especialmente de los prematuros. En el Perú nacen entre 28 mil y 30 mil prematuros cada año, lo que representa cerca del 10 % de los nacimientos, población altamente vulnerable frente al VRS”, señaló.

Asimismo, remarcó la gravedad de este virus en el país: “El virus sincitial respiratorio es la primera causa de muerte en neonatos por infecciones respiratorias. Con esta estrategia vamos a proteger a nuestros recién nacidos, evitar que lleguen a UCI y reducir significativamente el riesgo de fallecimiento”.

Implementación progresiva a nivel nacional

Desde la Dirección de Inmunizaciones del Minsa se vienen realizando las gestiones para incluir estas tecnologías sanitarias en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales (PNUME).

Semana de la Vacunación en las Américas. Foto: GEC

La implementación se desarrollará de manera progresiva, considerando procesos de adquisición, lineamientos técnicos y protocolos que aseguren su correcta aplicación en los establecimientos de salud a nivel nacional.

Además, el Estado garantizará el abastecimiento de las vacunas y productos biológicos necesarios para su ejecución.

Llamado a la vacunación y responsabilidad de las familias

En el marco de la Semana de la Vacunación en las Américas, el ministro hizo un llamado a los padres de familia para cumplir con el calendario de inmunización. “Vamos a garantizar el stock de vacunas. El Estado ya ha hecho su tarea. Hoy todas las vacunas están disponibles en los establecimientos de salud. Ahora corresponde a los padres y madres cumplir con la suya: llevar a sus hijos a vacunar”, enfatizó.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.º 403-2026/MINSA, publicada en el Diario Oficial El Peruano, que modifica la Norma Técnica de Salud sobre el Esquema Nacional de Vacunación.

Con esta actualización, el país se suma a las naciones que incorporan tecnologías innovadoras para la protección de la primera infancia, reafirmando su compromiso con la reducción de la mortalidad neonatal y el cuidado de las poblaciones más vulnerables.

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