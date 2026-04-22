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Avanza vacunación a menores contra la tos ferina. Foto: GEC
Avanza vacunación a menores contra la tos ferina. Foto: GEC
Por Redacción EC

El Perú da un paso clave en la protección de la primera infancia con la incorporación de la vacuna contra el Virus Sincitial Respiratorio (VRS) para gestantes. La medida, impulsada por el Ministerio de Salud (Minsa), busca reducir significativamente la mortalidad neonatal, especialmente en bebés prematuros, considerados la población más vulnerable frente a este virus.

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