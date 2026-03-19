El Ministerio de Salud (Minsa) dio cuenta de tres fallecidos por leptospirosis en el país, en medio de un aumento de casos asociados a condiciones de humedad e inundaciones. De acuerdo con el reporte oficial, las muertes se confirmaron en las regiones de Piura, San Martín y Tumbes.

Hasta la semana epidemiológica 9 del 2026, se han notificado 841 casos a nivel nacional. Del total, 505 son considerados probables y 336 han sido confirmados, según precisó la entidad sanitaria.

Las regiones con mayor incidencia de esta enfermedad son Loreto, Madre de Dios, Tumbes, Ucayali, San Martín, Amazonas, Ayacucho, Huánuco y Cusco, donde se concentran los esfuerzos de respuesta del sector Salud.

El Ministerio de Salud indicó que, en coordinación con las direcciones regionales, implementa acciones de capacitación, diagnóstico, análisis de casos, promoción de la salud y comunicación.

En ese marco, se realizaron jornadas sobre vigilancia, diagnóstico y manejo clínico con más de 300 profesionales de diversas regiones. Asimismo, se analiza los casos fallecidos mediante reuniones técnicas y seguimiento.

En cuanto al diagnóstico, el Instituto Nacional de Salud ejecuta el control de calidad de pruebas, distribuirá 500 kits ELISA IgM y promueve la implementación de pruebas moleculares.

Además, se desarrollan intervenciones en zonas priorizadas y se impulsan comités de vigilancia comunitaria.

Finalmente, el sector recomendó evitar el contacto con aguas contaminadas, usar protección en zonas inundadas, mantener la higiene y acudir a un establecimiento de salud ante síntomas..