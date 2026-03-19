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Leptospirosis: reportan tres muertes y más de 800 casos a nivel nacional. (Foto: Andina)
Leptospirosis: reportan tres muertes y más de 800 casos a nivel nacional. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Ministerio de Salud (Minsa) dio cuenta de tres fallecidos por leptospirosis en el país, en medio de un aumento de casos asociados a condiciones de humedad e inundaciones. De acuerdo con el reporte oficial, las muertes se confirmaron en las regiones de Piura, San Martín y Tumbes.

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