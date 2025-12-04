La vida se ha acelerado, la tecnología multiplica estímulos y las relaciones humanas se transforman a gran velocidad, la conversación sobre salud mental ya no puede esperar. Frente a ese escenario, la Universidad César Vallejo organizó el XIII Congreso Internacional de Psicoterapia y el VI Congreso Internacional de Investigación en Psicología, un encuentro que reunió a estudiantes, docentes y especialistas para reflexionar sobre cómo afrontar los desafíos emocionales, sociales y clínicos de la actualidad.

El evento se desarrolló de manera simultánea en ocho campus de la UCV y convocó a más de 60 especialistas internacionales, quienes vinieron de países como Ecuador, Argentina, España, Colombia, entre otros. Las jornadas combinaron investigación, ponencias magistrales y talleres prácticos donde la comunidad académica intercambió experiencias y abordajes clínicos desde distintas corrientes terapéuticas.

SALUD MENTAL DESDE LA PRÁCTICA Y LA INVESTIGACIÓN

Erika Estrada, coordinadora de la Escuela Profesional de Psicología en el campus Los Olivos, explica que uno de los objetivos centrales fue trasladar nuevos enfoques al ejercicio profesional. “Queremos que los participantes adquieran conocimientos aplicables a nuestra realidad, porque la psicología interviene en problemáticas urgentes como violencia familiar, adicciones o bullying”, señala.

Para Melisa Sevillano, coordinadora de la Escuela Profesional de Psicología en el campus San Juan de Lurigancho, este espacio académico permite también enfrentar brechas estructurales, ya que “solo uno de cada siete estudiantes accede a atención psicológica. Por eso, un encuentro simultáneo en los ocho campus democratiza el aprendizaje y fortalece competencias esenciales para la intervención clínica”, comenta.

En esta edición, el intercambio internacional fue especialmente significativo. La participación de ponentes de distintos países permitió contrastar métodos, analizar nuevas disciplinas y revisar tendencias como neuropsicología, memoria y trauma, terapia sistémica, terapias de tercera generación y el creciente uso de herramientas tecnológicas aplicadas a la psicoterapia.

PREPÁRATE, NO TE ALARMES

Entre los invitados internacionales, el Dr. Roque Ferrer Monti destacó la relevancia de integrar las neurociencias al trabajo psicoterapéutico. Según indica, comprender cómo funciona la memoria y cómo se puede modificar su carga emocional es fundamental para intervenir en casos de trauma. Además, llamó la atención sobre desafíos contemporáneos, como el impacto del entorno digital y el aumento de conductas de riesgo en jóvenes.

Por su parte, el catedrático español Dr. Francisco Gómez Gómez subrayó el valor de unir investigación e intervención en un mismo espacio académico como el promovido por la Universidad César Vallejo. Para él, esta articulación potencia el aprendizaje y refuerza la responsabilidad social de los futuros psicólogos frente a una ciudadanía que enfrenta cambios acelerados en sus dinámicas familiares y sociales.

Entre los invitados internacionales destacaron Roque Ferrer Monti, doctor en psicología, y Francisco Gómez Gómez, catedrático español.

Más allá de las exposiciones, el congreso permitió visibilizar la producción científica desarrollada dentro de la UCV. Como refirió el comité organizador, las memorias seleccionadas serán sometidas a arbitraje, con posibilidad de indexarse en Scopus, lo que impulsa la proyección internacional de las investigaciones producidas por docentes y estudiantes.

Con esta edición, la Universidad César Vallejo reafirma su compromiso con la formación integral, promoviendo espacios donde la reflexión académica se articula con la práctica profesional para responder a los retos de la salud mental contemporánea. Cabe resaltar que el Congreso se llevó a cabo en los campus de Trujillo, Piura, Chimbote, Los Olivos, Ate, Callao, Moyobamba y Tarapoto. Conoce más sobre el Congreso a través de www.ucv.edu.pe.

Reportaje publicitario