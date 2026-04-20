El acceso a la educación superior continúa siendo uno de los principales desafíos para miles de jóvenes en el Perú. Para muchos, ingresar a la universidad no solo representa una meta académica, sino también la posibilidad de transformar su entorno, romper barreras y construir un futuro distinto.

Frente a esta situación, la Universidad César Vallejo (UCV) se ha consolidado como una de las principales puertas de acceso a la educación superior en el país. Con más de 250 mil estudiantes en sus 12 campus a nivel nacional y UCV Virtual, es actualmente una de las universidades más grande del Perú, una posición que no solo responde a su alcance, sino también a su impacto en la formación de nuevas generaciones de profesionales.

Acceso que transforma historias

Más allá de las cifras, el impacto de la UCV se refleja en las historias de sus estudiantes. El 82 % de su comunidad universitaria está conformada por jóvenes que serán los primeros profesionales de sus familias, un indicador que evidencia el rol de la educación como motor de movilidad social.

Casos como el de Alexandra García Espejo, egresada de Psicología y primera profesional de su familia, muestran cómo el acceso a la universidad puede convertirse en un punto de quiebre en la vida de una persona y su entorno. A ello se suman experiencias como las de Anavel Pérez, Dharma Valencia, Carmen Caballa y Lucero Fernández, estudiantes de Enfermería que continúan su formación en Italia, ampliando sus horizontes académicos y profesionales.

Calidad respaldada por estándares internacionales

El crecimiento de la UCV también ha estado acompañado de un fortalecimiento sostenido de su calidad académica. En 2026, la universidad se ubicó dentro del top 3 de mejores universidades peruanas en el Latin America University Rankings de Times Higher Education, uno de los listados más reconocidos a nivel global.

A este resultado se suma su presencia en el top 3 de universidades privadas del país, según el Ranking SCImago 2026, así como su posicionamiento dentro del top 7 de universidades privadas de acuerdo con Sunedu. Estos reconocimientos responden a indicadores exigentes en docencia, investigación e impacto académico.

Investigación y formación con impacto real

La apuesta por la investigación es otro de los pilares de la propuesta educativa. Actualmente, la UCV cuenta con más de 260 docentes investigadores reconocidos en el Renacyt, lo que respalda la calidad de la enseñanza y el desarrollo de conocimiento.

Durante el 2024, la universidad alcanzó el tercer lugar en publicaciones indexadas en Scopus y el octavo puesto en la base de datos Web of Science (WoS), consolidándose entre las instituciones con mayor producción científica en el país. Además, su tercera posición en el ranking de patentes otorgadas por Indecopi evidencia una orientación hacia la generación de soluciones aplicadas.

En el ámbito formativo, el Sistema de Titulación Inmediata (STI) ha introducido un modelo que permite a los estudiantes sustentar su tesis en la última etapa de su carrera, acompañados por asesores especializados en Renacyt y con el respaldo de herramientas tecnológicas. Este enfoque facilita una inserción más ágil al mercado laboral.

Una universidad conectada con el mundo

La proyección internacional es otro componente clave en el modelo educativo de la UCV. A través de más de 160 convenios con instituciones de prestigio, como el Massachusetts Institute of Technology (MIT), Michigan State University, Humanitas University, la Universidad de Málaga, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Autónoma del Estado de México, los estudiantes acceden a experiencias académicas que amplían su formación y visión global.

Estas alianzas permiten el intercambio de conocimientos, el desarrollo de proyectos conjuntos y la posibilidad de acceder a nuevas oportunidades en entornos académicos internacionales.

Proyección y oportunidades

En un escenario en el que elegir una universidad implica proyectar el futuro profesional, contar con una formación respaldada por estándares internacionales, investigación activa y un enfoque orientado a la empleabilidad se convierte en un factor determinante.

La Universidad César Vallejo continúa consolidando un modelo educativo que combina acceso, calidad y proyección global, contribuyendo a la formación de profesionales preparados para responder a los desafíos del país y del entorno internacional. Solicita información aquí: https://somos.ucv.edu.pe/pregrado.

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