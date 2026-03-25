Estar entre las mejores universidades del país no ocurre por casualidad. Detrás de cada indicador hay años de planificación, inversión en investigación y una visión clara de hacia dónde se quiere llegar. Hoy, ese esfuerzo se traduce en un nuevo logro para la Universidad César Vallejo (UCV), que vuelve a destacar en uno de los rankings más influyentes del ámbito académico internacional.

Según el Ranking SCImago 2026, la Universidad César Vallejo se ubicó en el tercer lugar entre las mejores universidades privadas del Perú. Este resultado refleja una trayectoria de crecimiento sostenido en investigación y proyección académica, tanto en el escenario nacional como internacional.

Ubicarse en el Top 3 es consecuencia de una estrategia clara de fortalecimiento académico e impulso a la producción científica. En los últimos años, la UCV ha incrementado de manera notable su presencia en publicaciones indexadas y espacios de investigación de alto impacto.

Investigación con impacto y visión internacional

El Dr. Marvin Moreno, vicerrector de investigación de la UCV, explicó que este avance responde a un trabajo constante. “Siempre apostamos a seguir creciendo. Nuestro resultado en estos rankings no se da de la noche a la mañana, es producto de un trabajo planificado y de seguir brindando un servicio educativo de calidad”, expresó.

Asimismo, destacó que “la UCV brinda una enseñanza basada en la calidad académica y, sobre todo, en la investigación y producción intelectual que genera un impacto en la sociedad”. Estas palabras resumen la apuesta por una educación que forma profesionales y aporta conocimiento relevante para el país.

En ese sentido, entre el 2020 y el 2025, la universidad registró 3772 publicaciones en Scopus, evidenciando su capacidad para generar investigación en revistas científicas de prestigio internacional y fortalecer su reputación académica.

Más oportunidades para estudiantes y futuros profesionales

El Dr. Félix de Moya, investigador y CEO de SCImago Lab, también resaltó el avance de la investigación universitaria en el Perú. “La universidad que más ha crecido en investigación en los últimos años en el Perú ha sido la Universidad César Vallejo. Aparecer en un ranking significa que exista una referencia de carácter internacional relativa a la reputación que tiene la institución y una de las primeras privadas es la UCV”, añadió.

Por otro lado, la UCV viene demostrando un crecimiento sostenido, lo que se ha reflejado en diferentes rankings nacionales e internacionales: Top 3 en el ranking de patentes otorgadas por Indecopi, Top 3 en el Ranking de Universidades de América Latina 2026 de Times Higher Education (THE), Top 7 en el Ranking de Universidades Privadas elaborado por Sunedu, entre otros.

Pertenecer a una institución ubicada entre las mejores del país permite a los estudiantes acceder a estándares internacionales de enseñanza, a un entorno activo de investigación e innovación, a oportunidades académicas en el extranjero y a mayores posibilidades de empleabilidad.

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