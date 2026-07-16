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Más de tres millones de trabajadores del régimen laboral privado esperan durante julio el depósito de la gratificación por Fiestas Patrias. De acuerdo con el Estudio Gratificación de Bumeran, el 35% de los trabajadores peruanos destinará este ingreso al pago de deudas y créditos. En tanto, el 25% planea ahorrar ese dinero, el 14% invertirlo en estudios para su crecimiento profesional y solo el 7% tiene previsto destinarlo a una inversión.