Más de tres millones de trabajadores del régimen laboral privado esperan durante julio el depósito de la gratificación por Fiestas Patrias. De acuerdo con el Estudio Gratificación de Bumeran, el 35% de los trabajadores peruanos destinará este ingreso al pago de deudas y créditos. En tanto, el 25% planea ahorrar ese dinero, el 14% invertirlo en estudios para su crecimiento profesional y solo el 7% tiene previsto destinarlo a una inversión.

Aunque una parte importante opta por guardar este ingreso, dejarlo en una cuenta que ofrece poca o ninguna rentabilidad puede significar perder una oportunidad para hacerlo crecer. Incluso si aún no tienes definido en qué utilizarás ese dinero, elegir dónde mantenerlo también forma parte de una buena planificación financiera.

Una alternativa para quienes buscan que sus ahorros continúen generando valor mientras permanecen disponibles es la Cuenta VIP BBVA, que ofrece una rentabilidad de hasta 4.50% TREA en soles y 1.50% TREA en dólares. Además, no cobra comisión de mantenimiento desde un saldo promedio mensual de S/10,000, permitiendo que el dinero siga creciendo sin perder liquidez.

Más que ahorrar, haz que tu dinero siga creciendo

Si no piensas utilizar tu gratificación de inmediato, mantenerla en una cuenta de alto rendimiento puede ayudarte a generar una mayor rentabilidad sin perder la posibilidad de disponer de ese dinero cuando lo necesites. La Cuenta VIP BBVA es una alternativa para quienes buscan hacer crecer sus ahorros mientras administran mejor sus excedentes de liquidez. Si quieres conocer más ingresa a https://www.bbva.pe/personas/productos/cuentas/corriente/vip.html