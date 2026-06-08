La internacionalización de la educación superior continúa consolidándose como uno de los principales factores para potenciar la formación profesional de los estudiantes. En este contexto, las alianzas académicas con universidades de prestigio internacional permiten acceder a nuevas experiencias de aprendizaje, investigación y desarrollo profesional en entornos altamente especializados.

Como parte de esta visión, la Universidad César Vallejo (UCV) fortaleció su vínculo con Humanitas University, ubicada en Milán, Italia, una de las instituciones médicas más reconocidas de Europa. La visita oficial realizada por el fundador de la UCV, Ing. César Acuña Peralta, tuvo como propósito reforzar los lazos de cooperación académica y evaluar los avances de los programas conjuntos que actualmente benefician a jóvenes peruanos.

Durante la jornada, el Ing. Acuña sostuvo un encuentro con los 30 estudiantes vallejianos que participan en el programa de doble titulación en Enfermería, iniciativa que les permite complementar su formación en un entorno académico internacional y acceder a experiencias de aprendizaje especializadas en ciencias de la salud.

Una alianza académica con proyección internacional

La delegación de la UCV estuvo integrada también por el Mgtr. Joel Acuña, director del Centro de Difusión Científica y Cultural (CEDICC), y el Dr. Heraclio Campana, vicerrector académico de la universidad.

Junto con las autoridades de Humanitas University, sostuvieron reuniones de trabajo orientadas a fortalecer la cooperación institucional y explorar nuevas oportunidades de desarrollo académico. Entre los representantes de la universidad italiana participaron el Prof. Luigi Maria Terracciano, rector y director científico, y el Prof. Alessio Aghemo, vicerrector y jefe del Departamento de Ciencias Biomédicas, además de directivos y responsables de la Escuela de Enfermería.

Las conversaciones permitieron abordar nuevas posibilidades de colaboración en áreas como investigación científica, movilidad académica, formación especializada y desarrollo de programas conjuntos. Estas acciones buscan ampliar el alcance de una alianza que ya genera beneficios concretos para los estudiantes y fortalece la proyección internacional de la educación superior peruana.

Innovación y tecnología para la formación en salud

Como parte de la agenda oficial, la comitiva recorrió diversos espacios académicos y de investigación de Humanitas University, entre ellos el Laboratorio de Simulación Clínica y el Laboratorio de Tecnología 3D e Innovación, diseñados para el entrenamiento avanzado de futuros profesionales de la salud.

Asimismo, visitaron el Humanitas Research Hospital, centro reconocido internacionalmente por sus contribuciones a la investigación biomédica y a la medicina de alta complejidad. Estos espacios reflejan la integración entre conocimiento, tecnología y práctica profesional que caracteriza a los modelos educativos más avanzados del sector salud.

El impacto de la internacionalización en los estudiantes

La cooperación entre la UCV y Humanitas University se ha consolidado como un referente de internacionalización académica. Actualmente, 30 vallejianos forman parte del programa de doble titulación en Enfermería y la proyección institucional contempla ampliar este beneficio a 50 estudiantes durante el 2026.

Este avance forma parte de una estrategia global que impulsa la Universidad César Vallejo para acercar a su comunidad estudiantil a experiencias formativas de alcance internacional. Con más de 200 convenios suscritos con instituciones de reconocido prestigio en distintos países, la universidad continúa fortaleciendo una red académica que permite a los jóvenes acceder a nuevas oportunidades de aprendizaje, intercambio y desarrollo profesional.

Más allá de los acuerdos institucionales, estas iniciativas representan una apuesta por una formación conectada con el mundo y por la construcción de experiencias educativas que preparen a los futuros profesionales para desenvolverse en escenarios cada vez más globales.

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