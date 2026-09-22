El dólar estadounidense se cotiza este martes 22 de septiembre de 2026 en República Dominicana con una tasa de referencia de RD$59.26 para la compra y RD$59.32 para la venta , según la información más reciente divulgada con base en las publicaciones del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

La diferencia entre ambas tasas parece reducida, pero puede impactar el resultado final de una operación de cambio, especialmente al convertir montos altos, recibir remesas, pagar servicios en dólares o planificar viajes y compras internacionales. Además, la cotización que reciba cada persona puede variar de acuerdo con el banco, agente de cambio, canal utilizado y tipo de transacción.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El tipo de cambio de referencia del dólar estadounidense frente al peso dominicano (USD/DOP) para hoy es el siguiente:

Concepto Cotización hoy ¿Qué significa? Compra de dólares RD$59.26 Es el valor que una entidad paga por cada US$1 que el cliente vende Venta de dólares RD$59.32 Es el valor que una entidad cobra por cada US$1 que el cliente compra Diferencial compra/venta RD$0.06 Margen entre la tasa de compra y la de venta de referencia Equivalencia de US$100 a compra RD$5,926.00 Monto referencial que se recibiría al vender US$100 Equivalencia de US$100 a venta RD$5,932.00 Monto referencial que se pagaría al comprar US$100 Fuente de referencia Banco Central de la República Dominicana Tasa de referencia del mercado cambiario

Los valores de RD$59.26 para compra y RD$59.32 para venta corresponden a la tasa de referencia más reciente difundida para este martes .

USD a DOP: cómo convertir dólares a pesos dominicanos

Para convertir dólares estadounidenses a pesos dominicanos se multiplica el monto en USD por la tasa de cambio aplicable. La tasa correcta dependerá de si se está comprando o vendiendo la moneda estadounidense.

Para saber cuántos pesos se necesitan para comprar dólares, se usa la tasa de venta.

Para calcular cuánto se recibe al cambiar dólares por pesos, se utiliza la tasa de compra.

En transferencias internacionales, tarjetas, remesas y plataformas digitales, el tipo de cambio final puede incorporar cargos adicionales o un margen propio de la entidad.

¿Por qué el dólar puede variar entre bancos?

La tasa publicada por el Banco Central funciona como una referencia relevante para el mercado, pero no obliga a bancos, asociaciones de ahorro y préstamo, remesadoras o agentes de cambio a ofrecer exactamente ese mismo precio al público.

El BCRD explica que la tasa de referencia del mercado spot se calcula como un promedio ponderado de las operaciones realizadas por entidades financieras y agentes de cambio antes de las 5:30 p. m. para el dólar. Su publicación se realiza diariamente antes de las 6:30 p. m.

Por otro lado, las cotizaciones de ventanilla corresponden a los precios anunciados por bancos y agentes de cambio al público al inicio del día. Por ello, pueden diferir de la tasa de referencia, así como de la cotización que se negocia con clientes corporativos o para operaciones de mayor volumen.

Antes de cambiar dinero, conviene revisar estos factores:

El precio de compra y venta en al menos dos o tres entidades autorizadas.

Si la operación será por efectivo, cheque, transferencia o tarjeta.

Las comisiones fijas o porcentuales aplicables.

Los límites de monto y requisitos de identificación.

El horario de atención y la disponibilidad de dólares en ventanilla.

Recomendaciones antes de cambiar dólares

La tasa de referencia es útil para comparar precios, pero el monto final dependerá de la entidad elegida. Si el objetivo es comprar dólares, una tasa de venta más baja será más conveniente. Si se busca cambiar dólares a pesos dominicanos, interesa una tasa de compra más alta.

También es recomendable utilizar entidades supervisadas y consultar directamente sus canales oficiales antes de acudir a una sucursal. El Banco Central mantiene información sobre el mercado cambiario, tasas de referencia, cotizaciones y agentes autorizados, lo que permite contrastar la oferta comercial con el comportamiento general del mercado.

Para este 22 de septiembre, la referencia es de RD$59.26 por dólar para compra y RD$59.32 para venta . Sin embargo, debido a que las tasas pueden actualizarse durante la jornada o diferir por institución, es aconsejable confirmar la cotización vigente justo antes de realizar la operación.