Abrir caminos para que más mujeres puedan crecer, emprender y convertir sus ideas en oportunidades tiene hoy un reconocimiento internacional. La Mgtr. Kelly Acuña Núñez, presidenta ejecutiva de la Universidad César Vallejo (UCV), fue distinguida como ganadora de los Women in Tech® LATAM Awards 2026, en la categoría Best Ally Award.

Este evento reconoce las contribuciones de mujeres que impulsan la innovación, derriban barreras e inspiran a las nuevas generaciones de líderes tecnológicas en Latinoamérica. En ese escenario, este logro destaca el liderazgo y compromiso sostenido de Kelly Acuña con la generación de oportunidades para más mujeres, una labor que encuentra uno de sus principales espacios de acción en UNIDAS, iniciativa orientada a fortalecer su desarrollo, autonomía y crecimiento emprendedor.

“Recibo este reconocimiento con el corazón lleno de gratitud”, expresó la presidenta ejecutiva de la UCV tras conocer la distinción. Sus palabras reflejan la dimensión personal de un premio que, más allá de un nombre en una categoría, reconoce una trayectoria vinculada con la creación de oportunidades y el impulso de iniciativas que buscan que más mujeres puedan desarrollar sus capacidades.

18 años trabajando desde las comunidades

La distinción también se conecta con una historia más amplia. Durante los últimos 18 años, la Universidad César Vallejo ha desarrollado programas de Responsabilidad Social Universitaria destinados a acercar conocimiento, herramientas y oportunidades a las comunidades donde tiene presencia. Desde esta perspectiva, UNIDAS representa una evolución de ese trabajo: poner el foco en mujeres que buscan fortalecer sus capacidades, emprender y construir mayores posibilidades para ellas y sus familias.

“Ser ganadora de los Women in Tech® LATAM Awards 2026 representa un honor y, sobre todo, una motivación para seguir trabajando por más oportunidades para las mujeres”, señaló Acuña Núñez. La frase resume el sentido que adquiere el reconocimiento: no como un punto de llegada, sino como un impulso para continuar promoviendo espacios donde el talento femenino pueda transformarse.

UNIDAS, un espacio para crecer y emprender

En ese propósito, UNIDAS se ha convertido en una plataforma para acompañar a mujeres en sus procesos de desarrollo y emprendimiento. La iniciativa brinda herramientas e impulsa a cada participante a reconocer sus capacidades y convertirlas en oportunidades concretas. “Creo profundamente en el poder de abrir caminos, acompañarnos y generar espacios donde más mujeres puedan crecer, emprender y desarrollar todo su potencial”, sostuvo la presidenta ejecutiva de la UCV.

Ese propósito estuvo presente en la ceremonia de premiación. La Mgtr. Kelly Acuña lució artículos elaborados por madres emprendedoras de UNIDAS, llevando a este escenario internacional una muestra de sus historias, talento y esfuerzo. Entre ellos, lució una cartera tejida por una madre de 45 años que atraviesa un proceso de cáncer y que, gracias a UNIDAS, encontró en la capacitación una oportunidad para fortalecer su negocio y transformar su vida.

“Hoy traigo conmigo una cartera tejida por una madre de 45 años de una ciudad de mi país que está atravesando un cáncer. Sin embargo, gracias a UNIDAS, hoy transformó su vida capacitándose, educándose y consiguió un mejor negocio. Para mí, es realmente maravilloso haberlas conocido y estar aquí”, expresó Acuña durante la ceremonia.

Para la presidenta ejecutiva, llevar consigo el trabajo de estas mujeres significó también llevar sus historias y representar a quienes están construyendo, muchas veces por primera vez, sus propios emprendimientos. “Yo soy peruana, conocí este proyecto y me enamoré, no solamente por el impacto que tiene en las generaciones futuras, porque muchas de estas madres están tratando de hacer emprendimientos por primera vez”, añadió.

Así, el reconocimiento también se convirtió en un reconocimiento colectivo para quienes hacen posible este camino. “Gracias a Women in Tech® LATAM Awards 2026 por esta distinción y a todas las personas y equipos que han sido parte de este camino. Cada logro también lleva un poco del esfuerzo, confianza y el compromiso de quienes comparten este propósito conmigo”, manifestó la Mgtr. Acuña.

De Latinoamérica a París

La obtención del Best Ally Award abre ahora un nuevo capítulo. Con este galardón, la Mgtr. Kelly Acuña Núñez quedó preseleccionada para los WIT Global Awards, cuya ceremonia se desarrollará en diciembre de 2026 en París, Francia. El siguiente escenario internacional pondrá nuevamente en perspectiva el trabajo desarrollado desde Latinoamérica para promover una mayor participación y crecimiento de las mujeres.

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