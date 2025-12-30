El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que inició procedimientos administrativos para investigar las causas del choque de trenes ocurrido en la vía férrea Ollantaytambo–Machu Picchu. La acción está a cargo de la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Transportes y tiene como finalidad determinar las responsabilidades correspondientes.

En un comunicado conjunto, los ministerios de Transportes y Comunicaciones (MTC), Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y Cultura lamentaron “profundamente el accidente registrado” y señalaron que, “de manera inmediata, las autoridades y equipos de respuesta se desplazaron a la zona del incidente para atender la emergencia y realizar las coordinaciones necesarias”.

Choque frontal de trenes a Machu Picchu deja varios heridos. (Foto: Difusión)

Por su lado el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que activó, a través de la Red de Protección al Turista, los protocolos de atención y coordinación interinstitucional. Estas acciones están orientadas a salvaguardar la seguridad y los derechos de los visitantes, así como a facilitar una “posterior reactivación ordenada y segura del servicio turístico hacia Machu Picchu“.

Asimismo, se establecieron mecanismos de articulación con el Gobierno Regional del Cusco, las municipalidades provinciales de Urubamba y Ollantaytambo, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente y el Sernanp, con el objetivo de atender la emergencia de forma oportuna junto a las entidades administradoras de los servicios turísticos.

En el ámbito de salud, el Ministerio de Salud informó que, a través de la Diresa Cusco y clínicas privadas, se viene movilizando 12 ambulancias y profesionales de la salud para brindar atención inmediata a los pasajeros afectados por el accidente.

Por su parte, el MTC precisó que solicitó a las empresas operadoras involucradas, PeruRail e Inca Rail, información detallada del hecho. Esto incluye “la documentación técnica y operativa correspondiente, incluyendo las pólizas de seguro vigentes”, a fin de verificar la cobertura y activar las acciones que correspondan, conforme a la normativa vigente.

Trenes de ruta a Machu Picchu chocan en Cusco y dejan a varios heridos. (Foto: Captura de video)

Finalmente, el Ministerio de Cultura informó que se brindarán todas las facilidades para la reprogramación y/o reembolso de los boletos de ingreso a la Llaqta de Machu Picchu a los visitantes afectados.

“El Gobierno del Perú continuará realizando las acciones pertinentes de manera oportuna para atender y evacuar a los ciudadanos y turistas internacionales afectado”, precisan.