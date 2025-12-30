La empresa de transportes Translicsa volvió a ser blanco de la extorsión luego de que desconocidos dejaran una granada en una de sus unidades en el distrito de San Martín de Porres, al norte de Lima, generando alarma entre los trabajadores y vecinos de la zona.

Según información policial, el hecho ocurrió la noche del último lunes, cuando el bus retornaba a su base ubicada en la zona de Chuquitanta, también conocida como Pan de Azúcar. En ese momento, un sujeto que se desplazaba en una motocicleta aprovechó que la puerta delantera del vehículo se encontraba abierta para arrojar el artefacto explosivo, alertando al conductor.

Tras el reporte del incidente, agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) de la Policía Nacional acudieron al lugar y lograron desactivar la granada, evitando que se produjera una tragedia. No se registraron heridos, pero el hecho incrementó la preocupación entre los trabajadores de la empresa.

Extorsionadores dejan granada en uno de sus buses de la empresa Translicsa. (Foto: Captura/América Noticias)

Conductores y personal operativo manifestaron su temor ante este nuevo atentado, al señalar que es la tercera vez que una unidad de Translicsa es atacada. En abril de este año, uno de los choferes resultó herido en la pierna tras un ataque a balazos en el cruce de las avenidas El Sol de Naranjal y Los Eucaliptos, donde además se dejó una nota amenazante con un número telefónico.

Posteriormente, en octubre, otra unidad de la empresa fue baleada mientras se encontraba estacionada en la avenida Los Eucaliptos. En ese caso, el conductor no resultó herido, aunque el ataque reforzó el temor de nuevos actos delictivos contra la compañía.

Tras el más reciente atentado con explosivos, los trabajadores de Translicsa solicitaron garantías para su vida, tanto para los conductores como para el personal operativo. Como medida de protesta y prevención, alrededor de 70 empleados paralizaron sus actividades, lo que provocó que este martes solo 40 unidades salieran a cumplir con sus rutas habituales.

