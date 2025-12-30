Nueva amenaza extorsiva contra empresa de transporte en el norte de Lima. (Foto: Captura/América Noticias)
Redacción EC
La empresa de transportes Translicsa volvió a ser blanco de la luego de que desconocidos dejaran una granada en una de sus unidades en el distrito de , al norte de Lima, generando alarma entre los trabajadores y vecinos de la zona.

LEE: Verano 2026: Digesa advierte que casi el 60% de playas evaluadas no son saludables

Según información policial, el hecho ocurrió la noche del último lunes, cuando el bus retornaba a su base ubicada en la zona de Chuquitanta, también conocida como Pan de Azúcar. En ese momento, un sujeto que se desplazaba en una motocicleta aprovechó que la puerta delantera del vehículo se encontraba abierta para arrojar el , alertando al conductor.

Tras el reporte del incidente, agentes de la de la Policía Nacional acudieron al lugar y lograron desactivar la granada, evitando que se produjera una tragedia. No se registraron heridos, pero el hecho incrementó la preocupación entre los trabajadores de la empresa.

Extorsionadores dejan granada en uno de sus buses de la empresa Translicsa. (Foto: Captura/América Noticias)
Conductores y personal operativo manifestaron su temor ante este nuevo atentado, al señalar que es la tercera vez que una unidad de Translicsa es atacada. En abril de este año, uno de los choferes resultó herido en la pierna tras un ataque a balazos en el cruce de las avenidas El Sol de Naranjal y Los Eucaliptos, donde además se dejó una nota amenazante con un número telefónico.

Posteriormente, en octubre, otra unidad de la empresa fue baleada mientras se encontraba estacionada en la avenida Los Eucaliptos. En ese caso, el conductor no resultó herido, aunque el ataque reforzó el temor de nuevos actos delictivos contra la compañía.

Tras el más reciente atentado con explosivos, los trabajadores de Translicsa solicitaron garantías para su vida, tanto para los conductores como para el personal operativo. Como medida de protesta y prevención, alrededor de 70 empleados paralizaron sus actividades, lo que provocó que este martes solo 40 unidades salieran a cumplir con sus rutas habituales.

MÁS: Cercado de Lima: Hombre roció gasolina y prendió fuego a su pareja frente a sus hijos

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.

