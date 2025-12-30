Hernán Medrano Marin
Alerta sobre dictamen que permite a la PNP acceder a control biométrico de personas sin su consentimiento
Un nuevo dictamen en el Congreso de la República pone otra vez sobre la mesa la idoneidad de las propuestas legislativas en materia de seguridad. Esta vez, en los próximos días, la Comisión de Justicia decidirá el destino de un dictamen que, entre otros puntos, busca permitirle a la Policía Nacional del Perú (PNP) tener acceso al control biométrico de los ciudadanos sin el consentimiento previo que ello requiere. Para ello, se propone modificar la normativa vigente respecto a protección de datos personales.

