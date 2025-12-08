Hernán Medrano Marin
Hernán Medrano Marin

Escucha la noticia

00:0000:00
La “lista de infieles” al límite de la legalidad: posibles delitos detrás de la exposición de datos personales
Resumen de la noticia por IA
La “lista de infieles” al límite de la legalidad: posibles delitos detrás de la exposición de datos personales

La “lista de infieles” al límite de la legalidad: posibles delitos detrás de la exposición de datos personales

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Nombres completos, distrito, edad, ocupación, redes sociales, fotografías. Todos estos datos, y hasta algunos más, son los que incluye un archivo colaborativo denominado “La lista negra de las girls”, donde cualquier usuario pueda detallar la información de personas como supuestos infieles. Tras su rápida viralidad en plataformas como TikTok y X, el controversial registro fue aumentando su contenido con perfiles de varones que supuestamente engañan a sus parejas. Sin embargo, al mismo tiempo, surgieron interrogantes sobre este tipo de exposición de datos sensibles y el uso que se les da.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC