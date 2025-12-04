Feriado largo sin peajes: miles de vehículos saldrán por la Panamericana Sur sin cobro del concesionario

Fuentes consultadas por este Diario confirmaron que el cobro en los peajes de Villa y Punta Negra por parte de Rutas de Lima no se ha venido realizando desde el 5 de noviembre pasado, tras una decisión del Poder Judicial en el marco de un recurso de habeas corpus interpuesto “por vulneración del derecho a la libertad de tránsito”.

Garitas lucen vacías y sin personal atendiendo. (Foto: Joel Alonzo)

Incluso, tras el anuncio de Rutas de Lima de dejar la concesión de la vía a partir de la medianoche de este miércoles, para que desde este jueves las operaciones pasen a estar a cargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), la comuna ya había manifestado días atrás que de darse esto no haría efectivo el cobro de peajes en ambos puntos hasta que se resuelva el caso judicialmente.

Este miércoles, El Comercio llegó hasta las dos unidades de peaje (Villa y Punta Negra) y pudo comprobar un panorama que evidencia la salida progresiva de Rutas de Lima: casetas vacías, sin personal de atención y con equipos desmontados casi en su totalidad. A diferencia de días atrás, la mayoría de las computadoras y el mobiliario dentro de las garitas ya fue retirado.

En tanto, durante el trayecto por la Panamericana Sur, no se observó grúas, camionetas ni personal de la concesionaria realizando sus labores. No obstante, fuentes del Diario señalaron que sí se está dando el servicio, como el mantenimiento de la vía y eventualidades que puedan surgir como de costumbre, pero solo hasta las 11:59 p.m. de ayer miércoles,

Flujo vehicular en feriado

Por otro lado, de acuerdo con Rutas de Limas, y teniendo como referencia los feriados largos registrados en ocasiones anteriores, se estima una salida en promedio de 2.500 vehículos por hora en las franjas horarias de mayor tránsito.

En las casetas se observan equipos desmontados casi en su totalidad. A lo mucho solo algunas computadoras. (Foto: Joel Alonzo)

Asimismo, los rangos horarios con mayor flujo vehicular en la Panamericana Sur durante la salida de Lima sería el viernes 5 de diciembre de 5 p.m. a 10 p.m.; el sábado 6 de 6 a.m. a 3 p.m.; así como el domingo 7 de 7 a.m. a 2 p.m.

En tanto, en lo que respecta al retorno a Lima, el martes 9 de 12 p.m. a 9 p.m. y el miércoles 10 de 6 a.m. a 4 p.m. serán las franjas horarias con mayor tránsito.

Rutas de Lima deja concesión

Rutas de Lima dejó de operar la concesión vial hasta las 11:59 p.m. de este miércoles 3 de diciembre. En ese sentido, invocó a la MML a recibir formalmente la concesión antes de que culmine el día.

Durante las últimas semanas, la empresa había advertido que dejaría de operar debido al agotamiento de su caja, tras quedar impedida de cobrar peajes desde inicios de noviembre, lo que redujo a cero sus ingresos operativos.

Asimismo, mediante otro comunicado emitido la tarde del miércoles, Rutas de Lima reiteró que dejaría de administrar la vía “por verse imposibilitada para seguir haciéndolo”. Agregó que hasta antes de dicho pronunciamiento, aún no se había llevado a cabo ninguna coordinación con la MML para el proceso de transferencia.

"Si bien el lunes, el martes, e incluso hoy miércoles, se han realizado reuniones de coordinación técnica con la MML para abordar ciertos aspectos operativos de la concesión, aún no se han efectuado coordinaciones concretas vinculadas a la transferencia misma de las operaciones. La MML aún no responde a nuestra convocatoria“, detalló.

Por otro lado, la empresa llamó la atención sobre la situación del túnel Benavides, a la altura del kilómetro 7+600 de la Panamericana Sur, en Surco. Señaló que esta infraestructura depende de equipos tecnológicos que deben permanecer operativos de forma continua para evitar riesgos a los usuarios.

“La operación de tal infraestructura implica la gestión de sensores de movimiento, temperatura y calidad de aire, entre otras actividades que se gestionan desde un Centro de Control diseñado para tales efectos”, explicó.

Suspensión del cobro de peajes se dio tras una decisión judicial en el marco de un recurso de habeas corpus. (Foto: Joel Alonzo)

La empresa advirtió que, si la MML no acudía al traspaso de la operación del Centro de Control del túnel, iba a verse obligada a cerrar el acceso al túnel Benavides antes de culminar su concesión. Incluso anoche, personal de la PNP y serenazgo municipal evitaron que la concesionaria procediera con ese cierre.

“No estamos abandonando la concesión. La razón por la que es imposible seguir operándola es consecuencia de las varias acciones tomadas por distintas entidades del Estado peruano, incluida la MML, quienes han actuado pública y reiteradamente para lograr que RDL sea privada de todas sus fuentes de ingreso“, expresó.

Cronología del caso

El pasado 29 de octubre, el Poder Judicial, a través del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacamac, ordenó a la concesionaria Rutas de Lima suspender el cobro de peajes en sus casetas de Villa y Punta Negra, en la Panamericana Sur. Eso, luego de que la Municipalidad de Santa María del Mar interpusiera un recurso de habeas corpus en marzo del 2024, “por vulneración del derecho a la libertad de tránsito”, al no existir vías alternas para los conductores en el tramo concesionado.

Tras ello, Rutas de Lima informó que dio inmediato cumplimiento a la decisión judicial y procedió a suspender el cobro en los referidos peajes. No obstante, calificó de “ilegal, arbitrario y abusivo” el fallo, al considerar que era una “violación de las obligaciones internacionales del Estado peruano” y que este junto con otros actos similares “han desencadenado la destrucción de su inversión”.

Rutas de Lima dejaría de operar en vía concesionada desde las 00 horas de este jueves. (Foto: Joel Alonzo)

“Esta decisión judicial priva a RDL del 100% de los ingresos que le restaban después de sucesivas medidas del Estado peruano, y se enmarca dentro de la campaña de hostilidad sin precedentes que sufre la empresa, liderada por la Municipalidad Metropolitana de Lima y en la que han participado diversas entidades del Estado”, manifestó la empresa en aquella ocasión.

Sin embargo, cuatro días después, el domingo 2 de noviembre, Rutas de Lima reanudó el cobro en las casetas de Villa y Punta Negra luego de que apelara la referida sentencia. Según dijo en un comunicado, conforme al artículo 22° del Código Procesal Constitucional, la interposición de la apelación suspende los efectos de la resolución judicial mientras no adquiera carácter definitivo.

En ese sentido, la compañía argumentó que la medida judicial carece de efecto inmediato hasta que el recurso sea resuelto por la instancia superior. Lejos de quedar allí, la historia de los peajes de Villa y Punta Negra escribió un nuevo capítulo el martes 4 de noviembre, con una nueva decisión del Poder Judicial que dispuso otra vez la suspensión del cobro en dichas casetas.

Postura municipal

Por su parte, la MML aseguró que cuenta con un plan operativo de contingencia para reemplazar a la concesionaria ante un retiro repentino de esta, con apoyo de la Policía Nacional y equipos de mantenimiento en los 85 kilómetros de vías.

Asimismo, el alcalde Renzo Reggiardo confirmó que el municipio no cobrará peajes a los usuarios mientras el proceso judicial con la empresa siga abierto. “He dado la orden de no hacer uso de las casetas en tanto este proceso siga abierto”, explicó Reggiardo.

Los vehículos que transiten por peajes de Villa Punta Negra podrán cruzar sin detenerse ni efectuar pago alguno. (Foto: Joel Alonzo)

Además, precisó que la comuna asumirá los servicios asociados a las rutas, como el mantenimiento, la limpieza y la atención de emergencias. Se destinará un presupuesto de 6 millones de soles para sostener estos servicios básicos en las vías que antes gestionaba Rutas de Lima.

Adicionalmente, la MML notificó un incumplimiento contractual a la empresa y le otorgó un plazo de 60 días para responder.