Hernán Medrano Marin
Feriado largo sin peajes: miles de vehículos saldrán por la Panamericana Sur sin cobro del concesionario
Debido al feriado o fin de semana largo, del 6 al 9 de diciembre, miles de personas optarán por salir de la ciudad a fin de realizar viajes cortos con familia o amigos, siendo una de las vías de escape más utilizadas la Panamericana Sur. Tras la decisión judicial que suspende el cobro de peajes en las unidades de Villa y Punta Negra, los vehículos que transiten por estos dos puntos podrán cruzar estas vez sin detenerse ni efectuar pago alguno.

