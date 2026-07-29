Por Redacción EC

Después de las celebraciones por Fiestas Patrias, muchas personas ya comienzan a pensar en su próxima escapada. Los días de descanso de julio permitieron a miles de peruanos viajar, visitar a sus familias o recorrer distintos destinos turísticos; sin embargo, el calendario oficial ya no ofrecerá tantas oportunidades para disfrutar de fines de semana largos durante lo que resta del 2026. Por ello, quienes deseen volver a salir del país o realizar un viaje al interior deberán revisar con anticipación las fechas disponibles y, en algunos casos, recurrir a vacaciones o permisos laborales para extender sus días de descanso.