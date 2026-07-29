Después de las celebraciones por Fiestas Patrias, muchas personas ya comienzan a pensar en su próxima escapada. Los días de descanso de julio permitieron a miles de peruanos viajar, visitar a sus familias o recorrer distintos destinos turísticos; sin embargo, el calendario oficial ya no ofrecerá tantas oportunidades para disfrutar de fines de semana largos durante lo que resta del 2026. Por ello, quienes deseen volver a salir del país o realizar un viaje al interior deberán revisar con anticipación las fechas disponibles y, en algunos casos, recurrir a vacaciones o permisos laborales para extender sus días de descanso.

El feriado largo de julio fue una excepción

Durante julio se concentraron las principales jornadas de descanso del segundo semestre. Las celebraciones por Fiestas Patrias permitieron que numerosos trabajadores disfrutaran de varios días consecutivos libres, especialmente en el sector público, gracias a la combinación de feriados y disposiciones establecidas por el Gobierno.

En el sector privado, la situación fue distinta, ya que la posibilidad de extender el descanso dependió de los acuerdos alcanzados entre empleadores y trabajadores. Por ese motivo, no todos pudieron aprovechar un feriado largo en las mismas condiciones.

El calendario cambia en los próximos meses

Tras finalizar las celebraciones patrias, el panorama será diferente para quienes esperan otro fin de semana largo. Aunque aún quedan feriados nacionales antes de que termine el año, la mayoría caerá entre semana o no permitirá formar un periodo prolongado de descanso sin solicitar días adicionales.

Esto significa que muchas personas deberán organizar sus vacaciones o pedir permisos si desean realizar viajes largos antes de que concluya el 2026, especialmente durante la temporada de primavera.

Solo queda un feriado largo en el año

De acuerdo con el calendario oficial, la siguiente oportunidad para disfrutar de tres días consecutivos de descanso llegará recién en diciembre. El feriado del 25 de diciembre, al coincidir con un viernes, permitirá enlazar el sábado 26 y el domingo 27, formando el último fin de semana largo del año.

Esta será la última ocasión para planificar una escapada sin necesidad de utilizar días de vacaciones, por lo que se espera un importante movimiento turístico y una mayor demanda de transporte y hospedajes en distintos destinos del país.

Conviene planificar con anticipación

Si estás pensando en viajar nuevamente durante lo que resta del año, lo más recomendable es revisar el calendario oficial y organizar tus actividades con tiempo. Reservar pasajes, alojamiento y coordinar los días de descanso con anticipación puede ayudarte a evitar mayores gastos y asegurar una mejor experiencia.

Con solo un feriado largo pendiente en el 2026, miles de peruanos ya empiezan a evaluar cómo aprovechar esa última oportunidad para descansar, conocer nuevos lugares o compartir más tiempo con la familia antes de la llegada del nuevo año.

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