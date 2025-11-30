Hernán Medrano Marin
Escucha la noticia

El polémico historial del nuevo jefe de la Sutrán: vínculos con colectiveros y al menos 19 denuncias
Un rosario de denuncias en su contra y una constancia de haber pertenecido a una empresa de transporte vinculada a accidentes. Ese es parte del historial del nuevo jefe de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán), Gilmer Álvarez Zapata, cuya designación se oficializó el último jueves a través del Diario Oficial El Peruano. El nombramiento se produjo tras la renuncia de Anatoly Pavel Ruiz Cueva, quien ni siquiera llegó a durar más de 4 meses en el cargo.

