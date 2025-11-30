El polémico historial del nuevo jefe de la Sutrán: vínculos con colectiveros y al menos 19 denuncias

Esta designación se produce en un contexto donde el sector transporte a nivel nacional enfrenta varios desafíos, como la informalidad, la seguridad vial y el ordenamiento del servicio, donde el rol supervisor de la Sutrán será clave para la fiscalización en las vías nacionales.

Designación se oficializó el último jueves a través del Diario Oficial El Peruano.

Asimismo, ocurre apenas a dos semanas de que 37 personas murieran luego de que un bus cayera a un abismo de aproximadamente 200 metros de profundidad en Ocoña, región Arequipa. Este hecho generó un cuestionamientos sobre la fiscalización en rutas de alto tránsito debido a los constantes accidentes en carreteras del país.

¿Quién es Alvarez Zapata?

De acuerdo con su perfil laboral, Gilmer Álvarez Zapata, allá entre los años 1995 y 1998 fue gerente de la Asociación de Vivienda “La Esperanza” (Huancayo, Junín). Luego de ello, pasó a ser jefe de Administración de la Empresa de Transportes y Servicios Generales “Sol de Oro S.A.” (Etransol) hasta el año 2001.

Asimismo, del 2007 al 2009 se desempeñó como asesor de la Dirección de Circulación Terrestre en la Director Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín. Terminado ese periodo, en el 2010, fungió como Director Regional de Transportes y Comunicaciones de Junín.

En tanto, entre los años 2012 y 2014, ocupó el cargo de director de la Dirección de Servicios de Transporte Terrestre del MTC. Años más tarde, pasó a la Municipalidad Provincial de Satipo, donde ocupó varias gerencias. Finalmente, en julio del 2025 inició como director de Asesoría Jurídica en la Dirección Regional de Agricultura de Huancavelica, su último puesto antes de ir a la Sutrán.

No obstante, la hoja de vida de Álvarez Zapata va más allá de los puestos de trabajo ocupados, pues incluye también un rosario de denuncias previas, según consta en el sistema de registro del Ministerio Público. Estas pertenecen al distrito fiscal de Junín (12), en la selva central (4) y el resto en Lima. En la gran mayoría se encuentra en calidad de imputado.

Varias de las denuncias son por presuntos delitos de estafa, abuso de autoridad, mal uso de recursos públicos, actos de violencia contra la mujer, lesiones leves, usurpación de funciones, falsedad geológica, falsificación documentaria, entre otros.

A continuación algunas de las denuncias por violencia contra la mujer:

Lugar: San Martín de Porres. Fecha: 6 de febrero del 2019. Presunto delito: actos de violencia psicológica. La denunciante Yannina Roció Pizarro Roca (esposa de Álvarez Zapata ) refiere que los episodios de violencia son constantes. En aquella oportunidad, a las 7 de la noche, se encontraba transitando por el cruce de la avenida Santa Rosa con Dominicos, cuando su esposo se acerca de manera sorpresiva y le dice que no la va a dejar ser feliz. “ Nunca va a durar tu felicidad, voy a contratar a un sicario para que te mate”, señala la mujer . Forcejean y los transeúntes le comenzaron a decir que ya la deje. Acto seguido Álvarez se retira del lugar. En esa denuncia la mujer señaló que desde hace 5 años y medio ya estaban separados.

) refiere que los episodios de violencia son constantes. En aquella oportunidad, a las 7 de la noche, se encontraba transitando por el cruce de la avenida Santa Rosa con Dominicos, cuando su esposo se acerca de manera sorpresiva y le dice que no la va a dejar ser feliz. “ . Forcejean y los transeúntes le comenzaron a decir que ya la deje. Acto seguido se retira del lugar. En esa denuncia la mujer señaló que desde hace 5 años y medio ya estaban separados. Lugar: San Miguel. Fecha: 3 de febrero del 2016. Presunto delito: violencia física. La mujer fue agredida por su esposo con una cachetada y un empujón, para luego ingresar a su domicilio. Por su parte, de acuerdo al parte policial, el hombre contó que al momento de ingresar a su casa, de dio con la sorpresa de que su esposa había cambiado la chapa del departamento, no permitiéndole el ingreso. Tras un descuido, logró ingresar. Sostuvo que la mujer lo amenazó e insultó, y que no la agredió.

Lugar: San Miguel. Presunto delito: actos de violencia psicológica. En una tercer denuncia, Yannina Pizarro comenta que en forma constante, su esposo utiliza palabras soeces y la insulta. Agrega que “es muy controlador” y si se demora en llegar a su domicilio “empiezan los problemas”. De forma constate la amenaza, diciéndole que “si le pone una denuncia, que se atenga a las consecuencias", pues le puede pasar algo.

¿Defensor de colectiveros?

Por si fuera poco, la hoja de vida de Gilmer Álvarez también incluye haber pertenecido a una empresa de transporte de pasajeros vinculada a accidentes y, que al parecer también ofrecería el servicio de auto colectivo en regiones del país, escenario donde, recordemos, esta modalidad ha ido ganando terreno en los últimos años, con la autorización de más de 70 rutas por parte del MTC.

Así lo revela una constancia emitida por la Empresa de Transportes y Servicios Generales ‘Sol de Oro’ (Etranssol) en diciembre del 2023, empresa que ha estado involucrada en varios accidente en la ciudad de Huancayo.

“El Sr. Gilmer Alvarez Zapata prestó sus servicios como jefe de Administración de la Empresa de Transportes y Servicios Generales Sol de Oro durante los años 1998, 199, 2000 y 2001 (4 años consecutivos). Durante el periodo de su gestión, se desempeñó con bastante responsabilidad y disciplina, y pleno conocimiento de las funciones desempeñadas en torno a su competencia“, se lee.

La constancia fue firmada por el gerente general de la empresa, la cual tiene opera en ciudades como Huancayo. Incluso, fue objeto de disputas judiciales en años anteriores.

¿Cómo se gestó la designación?

Según fuentes de El Comercio, la designación de Gilmer Álvarez respondería a una orden de la misma casa presidencial, es decir, el mismo jefe de Estado sería quien lo dictaminó. Además de ello, entre el miércoles y jueves se habría pedido la orden de renuncia a todos los directores de Sutrán.

Cabe mencionar que el presidente José Jerí ha sido visto en varias oportunidades con el congresista Illich López, representante de la región Junín, de donde es también Álvarez Zapata, lo que deja interrogantes sobre posibles sugerencias de parte de legisladores para posteriores designaciones.

Al ser consultado sobre los cuestionamientos a Álvarez y la presunta recomendación de cargos en la Sutrán por parte de congresistas, el mandatario negó rotundamente que esto fuera así.

En conversación con Willax, el presidente calificó estas versiones como “leyendas urbanas” y sostuvo que no está prohibido que las personas se conozcan entre sí, pues la función pública implica conocer a distintas personas. Por último, dijo que solo es una coincidencia y que no hay nada de irregular.

Responde la Sutrán

Consultada por El Comercio sobre lo detallado líneas arriba, la Sutrán respondió que todas las denuncias en contra de Álvarez Zapata han sido archivadas, “lo que evidencia la honestidad del actual titular de la Sutran, así como su idoneidad para ejercer este importante cargo”.

Asimismo, la entidad aseguró que el superintendente de la Sutran “jamás ha sido abogado de taxis colectivos” y que se trata de “una difamación a su buen nombre”. Por el contrario, afirmaron que Gilmer Álvarez ha ido construyendo un nombre gracias a su labor profesional durante años como gerente de tránsito y transporte en diversas regiones del país.

En ese sentido, para su designación como jefe de la Sutran, comentaron que se valoró su “intachable trayectoria académica y laboral, su experiencia promoviendo transporte seguro en regiones, articulando con empresas, usuarios y entidades gubernamentales”.

Asimismo, la entidad precisó que la actual gestión apuesta por un trabajo coordinado que vaya más allá de las palabras y se traduzca en cambios profundos en el sistema de transporte en toda la Red Vial Nacional.

“Desde el día 1 venimos trabajando para generar una gran cruzada por la vida, convocando para ello a autoridades locales, regionales, a la Policía, el Ministerio Público, las empresas y usuarios. Ya se viene la campaña Navideña donde la demanda de transporte crece y, por desgracia, también la oferta informal, así que nos vamos a desplegar en terminales, paraderos y vías para alertar a los ciudadanos del peligro que corren al abordar vehículos no autorizados”, informaron.

¿Qué podría pasar con Álvarez en Sutrán?

Teniendo en cuenta todo lo revelado, la designación de Gilmer Álvarez en la superintendencia de la Sutrán dejaría más dudas que certezas sobre la ruta que seguirá esta nueva gestión, y si estará alineada a las políticas de fiscalización y formalización que hay en el sector, o todo lo contrario.

Fuentes de este Diario señalan que existe la posibilidad de que el nuevo nombramiento conlleve a una afectación al transporte interprovincial, trasporte de carga y a todas las modalidades de transporte formal, en favor de servicios como el de colectivo.

Hasta hace unos meses, Sutrán y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informaban que se había incrementado los operativos en los últimos dos años a fin de retirar vehículos informales y sancionar a los conductores que operan sin autorización en todo el país.

Sin embargo, desde el Congreso se han aprobado leyes y se presentan iniciativas para formalizar el transporte de pasajeros de autos colectivos, mientras que desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) se ha autorizado el servicio en regiones del país, con la condición de que sea en aquellas rutas donde el transporte interprovincial no se da abasto.

No obstante, en la practica, esto no se cumple del todo, pues vehículos colectivos siguen transitando por vías con presencia de buses de gran tamaño. Cabe decir que el riesgo de los colectivos recae en que carecen de las garantías mínimas de seguridad: