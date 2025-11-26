Final de la Libertadores: dos peleas entre hinchas, más de 50 mil ‘torcedores’ y un plan de seguridad en camino

Hernán Medrano Marin
A pocos días de la final de la Copa Libertadores 2025, a desarrollarse en Lima, la rivalidad entre las escuadras más populares de Brasil, como Flamengo y Palmeiras, se ha empezado a trasladar a las calles de la capital, principalmente a Miraflores, donde ya se han producido altercados y peleas entre hinchas de ambos equipos. Si bien esta situación ha puesto en alerta a las autoridades, se desconoce aun los detalles del operativo policial que se pondrá en marcha estos días previos al partido, así como durante y después del evento, teniendo en cuenta que serán más de 50 mil fanáticos los que arriben a nuestro país, según estimaciones de Migraciones y Mincetur.

