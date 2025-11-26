Final de la Libertadores: dos peleas entre hinchas, más de 50 mil ‘torcedores’ y un plan de seguridad en camino

Y es que estas riñas entre hinchas de Flamengo y Palmeiras podrían seguir repitiéndose e incluso llegar a mayores tras conocerse el resultado final del encuentro. Un claro ejemplo fue lo ocurrido este lunes, en Miraflores, en la puerta de uno de los hoteles donde se vienen hospedando un buen número de hinchas. Allí se produjo un primer incidente en el que seguidores de ambos equipos se agredieron mutuamente.

Del mismo modo, horas más tarde, otro hecho similar ocurrió en los exteriores de un local ubicado en la calle Berlín, en el mismo distrito. Alrededor de 15 hinchas por lado se trenzaron a golpes y se lanzaron botellas unos a los otros.

En videos difundidos en redes sociales, se observa a los hinchas portar las camisetas de los dos equipos que disputarán la final continental. También se observa a un seguidor de Flamengo arrojar una silla contra su par del Palmeiras. Finalmente, fueron controlados por serenazgo y la Policía Nacional.

En tanto, cabe mencionar que desde las redes de la Conmebol, se informó este martes, sobre la realización de una reunión de Planificación de Seguridad con autoridades peruanas con miras a la final de la Libertadores 2025. En la reunión participaron autoridades policiales, de Defensa Civil y de los bomberos.

Miraflores, uno de los puntos de concentración

Se conoce que las concentraciones principales de hinchas de Flamengo y Palmeiras se dan en el Parque Kennedy y Pasaje San Ramón (ex Calle de las Pizzas), en Miraflores. Junto con Barranco, ambos son los distritos que albergarán más seguidores de ambos equipos. El Comercio recorrió este martes las calles miraflorinas y pudo comprobar esto.

A unos días de la ansiada final, en algunas calles ya se observa presencia de hinchas brasileños, cada cual con su respectiva camiseta. Asimismo, se notó presencia policial en los exteriores de algunos hoteles a lo largo de las avenidas Pardo, Larco, entre otras. Se infiere que el objetivo es resguardar la seguridad de los visitantes extranjeros y evitar que se produzca algún altercado.

Los hinchas de Flamengo se vienen concentrando en el Pasaje San Ramón, en Miraflores. (Foto: Julio Reaño)

No obstante, el día lunes, que se registraron concentraciones de hinchas, no se reportó presencia de la PNP, solo personal de serenazgo de Miraflores. Pese a esto, para el día del partido, el próximo sábado, se sabe que sí se desplegará un gran operativo policial, a fin de que un contingente acompañe tanto a los equipos como también a las barras organizadas hacia el estadio Monumental, sede del encuentro.

Ese día se restringirá el tránsito vehicular por la avenida Javier Prado, desde avenida La Molina, aunque aun no se conoce desde qué hora. Se va a destinar que los hinchas y las barras de ambos equipos vayan en buses por un carril y dirección distinto.

Medidas de seguridad previas al partido

Renzo Vallejo, gerente de Seguridad Ciudadana de Miraflores, informó a El Comercio que ya que uno de los equipos brasileños estará alojado en Miraflores han tenido que tomar medidas estrictas de seguridad para evitar inconvenientes entre barras. Asimismo, dijo que en base a información que ha recibido la Policía Nacional de parte de la Policía de Brasil, se sabe que son aproximadamente 55.000 personas las que van a visitar nuestro país para el partido. No solo de Brasil, sino también de otros destinos.

“Lo que teníamos pensado era concentrar a la gente en la calle Diagonal para que vean el partido en una pantalla gigante, pero en una reunión que hemos tenido en la embajada de Brasil, con varias entidades, se ha acordado que el juego no se transmitirá en directo desde la vía pública. Lo que se quieres es que no haya revoltosos, saturación de gente”, detalló.

En tal sentido, Vallejo precisó que la comuna miraflorina ha puesto a disposición de las autoridades policiales las 756 cámaras que tiene el distrito y el sistema de inteligencia artificial para las acciones de seguridad respectivas, ya que la Policía de Brasil, cuyos agentes han arribado al país, ya tienen muy bien identificados a los barristas de ambos equipos que normalmente tienen una conducta violenta.

Las autoridades vienen planificando las medidas de seguridad para evitar grescas entre hinchas de ambos equipos. (Foto: Julio Reaño)

“Son algo más de 300 personas por barra y eso hace de que haya un especial seguimiento de sus rostros en estos días, porque tenemos mapeado que podrían generar problemas previos. Además, esto no termina con la finalización del partido, sino que luego muchos llegarán a Miraflores a celebrar”, explicó.

El funcionario mencionó también que en las reuniones en la embajada han participado representantes de las barras, por lo que ya se ha acordado cómo es que será su traslado al estadio y lo que no está permitido hacer e la vía pública. Resaltó que para el tema de desorden público hablamos de 8 años de pena privativa de libertad, mientras que para el caso de libar licor en la vía pública también hay una multa administrativa.

Respecto a los altercados del día lunes, Vallejo contó que ambos fueron controlados por personal municipal y no pasó a mayores. En el caso del incidente en la calle Berlín, comentó que a dos cuadras se encontraba un módulo de control territorial de identificación, donde había personal policial, de la FAP y agentes municipales, quienes se trasladaron inmediatamente a la zona y controlaron el asunto.

“Lo estamos tomando como un aviso. Estamos más atentos. Tenemos claro que el despliegue policial va a estar por encima de los 700 efectivos policiales en Miraflores. La Divpol Sur ya ha desplegado los primeros agentes y en la medida en que avancen los días se dispondrán los agentes restantes“, expresó.

En lo que respecta a la final de la Copa Libertadores 2019, también en el Estadio Monumental de Lima, aquella vez entre Flamengo y River Plate (Argentina), Vallejo sostuvo que el contexto de aquel encuentro no se asemeja en absoluto al de este partido. Aseguró que si bien la policía peruana ganó experiencia al encargarse de la seguridad de un evento deportivo de tal magnitud, el reto actual es aun mayor.

“Tenemos a dos equipos que han campeonado tres veces y quien gane ahora va a tener su cuarta copa. El reto es muchísimo mayor, más complejo. Creo que las experiencias ganadas por la policía en ese partido va a servir mucho para que puedan tomar acciones. Pero dado que ya existe una alerta de la policía brasileña, la policía peruana va a tener que tomar medidas aun más acertadas. Nosotros estaremos como comparsa listos para actuar en el momento en que nos indiquen“, manifestó.

Migraciones atento

Ante la posible llegada de 50 mil hinchas por la final de la Copa Libertadores 2025, la Superintendencia Nacional de Migraciones informó que viene reforzando el control migratorio y aumentando el personal en diversos puntos del país. Añadió que los hinchas brasileños arribarán en los siguientes días al país vía 100 vuelos chárter a través del Grupo 8 y mediante vuelos comerciales por el Aeropuerto Jorge Chávez.

Asimismo, a través de sus jefaturas zonales, Migraciones precisó que habilitó más personal para agilizar el control migratorio en el Puesto de Control Fronterizo (PCF) de Iñapari y Puesto de Verificación Migratoria (PVM) Planchón, en la región Madre de Dios. Esta medida se replicará en el PCF Desaguadero (Puno) y PCF Santa Rosa (Tacna).

Cada hinchada tendrá una ruta diferente para su traslado y acceso al Estadio Monumental. (Foto: Julio Reaño)

“Se espera que por estos puestos fronterizos arriben un número importante de hinchas brasileños”, dijo la entidad. Para implementar estas acciones, señaló que inspectores de Migraciones fueron capacitados por peritos de la embajada de Brasil, en medidas de seguridad y detección de documentos fraudulentos.

También se ha dispuesto el despliegue de inspectores de fiscalización en Madre de Dios, Puno y Tacna, y en coordinación con la Policía Nacional se intensificarán los operativos de verificación y fiscalización migratoria. En caso se detecten extranjeros que no hayan pasado por el control migratorio, se les aplicará el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE) para su expulsión.

Según la embajada de Brasil, se espera la llegada de 6 buses a Desaguadero (Puno) y 6 a Santa Rosa (Tacna), con hinchas de Flamengo y Palmeiras.

Vecinos de Ate piden reforzar seguridad

Con miras al partido del sábado entre las escuadras brasileñas, varios vecinos de Ate que viven cerca del coloso deportivo coincidieron en la necesidad de implementar un adecuado plan de seguridad, con el propósito de evitar posibles enfrentamientos entre barristas.

“Yo creo que, si se organizan bien, puede haber un buen sistema de seguridad para los hinchas de la final de la Copa Libertadores”, indicó un joven.

En tanto, otro grupo también se mostró preocupado por el caos vehicular que podría generarse en los alrededores del estadio Monumental, ya que ese es el escenario que se registra cuando se hay partidos del torneo local.

“Para tomar el carro o regresar a nuestro destino tenemos que caminar varias cuadras o bajar muy lejos. A veces los carros se van por otro rumbo y tenemos que caminar cuadras y cuadras”, expresó un señor.