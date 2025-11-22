Hernán Medrano Marin
Hernán Medrano Marin

Escucha la noticia

00:0000:00
Denuncian que cártel de medicamentos concertaba licitaciones: las 13 empresas involucradas y las claves de la sanción
Resumen de la noticia por IA
Denuncian que cártel de medicamentos concertaba licitaciones: las 13 empresas involucradas y las claves de la sanción

Denuncian que cártel de medicamentos concertaba licitaciones: las 13 empresas involucradas y las claves de la sanción

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Se coludieron y coordinaron movidas estratégicas para hacerse de jugosas licitaciones convocadas por el Estado. Una extensa investigación de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi puso a descubierto la existencia de lo que denominan como “cártel de medicamentos”, conformado por 13 empresas (entre laboratorios y distribuidoras), que se dedicaron a abastecer de fármacos a hospitales públicos entre los años 2006 y 2020.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC