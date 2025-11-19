La historia detrás de la renuncia en vivo del funcionario de Miraflores que acusó maltrato del alcalde Canales

El alto mando cuestionó al alcalde Carlos Canales sobre la forma en la que se expresó de él y su desempeño durante la anterior sesión el Codisec, llevada a cabo el pasado 10 de noviembre. Cabe mencionar que desde que se instaló el estado de emergencia en Lima y Callao, dichos encuentros se vienen dando una vez por semana. Anteriormente se realizaba una vez al mes.

Mario Arata es un general PNP en situación de retiro que desde el 2023 se desempeñó como gerente de Seguridad Ciudadana de Miraflores. (Foto: César Grados)

La renuncia de Arata al cargo de gerente de Seguridad Ciudadana de Miraflores fue confirmada a El Comercio por la municipalidad distrital. Sin embargo, se conoció que por el momento no emitirán ningún pronunciamiento al respecto.

Mario Fernando Arata Bustamante ocupaba el referido cargo en la Municipalidad de Miraflores desde el 6 de octubre del 2023. Su designación se oficializó mediante la Resolución de Alcaldía N° 216-2023-A/MM.

El reclamo de Canales que originó todo

El regidor de Miraflores, Renato Otiniano, indicó a El Comercio que normalmente las sesiones del Codisec se realizaban una vez al mes. No obstante, a razón del estado de emergencia se han empezado a llevar a cabo de forma semanal. Es bajo ese contexto que los comisarios y gerentes de seguridad ciudadana han estado brindando sus reportes de los operativos y demás acciones, explicó.

Eso nos lleva a la mañana de este martes, cuando en una nueva sesión del Codisec en Miraflores, quien en ese momento aun era gerente de Seguridad Ciudadana, Mario Arata, acababa de presentar los informes y resultados respectivos. Fue en ese momento que el alcalde Carlos Canales tomó la palabra y recapitulando mencionó que hubo 1.065 operativos, 10.670 intervenidos y, de forma enérgica, CERO personas multadas.

“No me sirve esa cifra. Vengo repitiendo hace un mes, dos meses, un año, a mi no me sirven personas intervenidas si no son multadas por infracciones a las faltas que cometen en el distrito. Y es la última vez general Arata, que si no me dan resultados no me sirven ustedes. ¿Está claro? ¿Qué vengo diciendo? Que las personas intervenidas tienen que ser multadas si consumen alcohol en las calles“, expresó.

Asimismo, como para argumentar su posición, el burgomaestre contó que al recorrer el circuito de playas el viernes anterior, notó que todo estaba tranquilo en las playas de San Miguel y Magdalena, pero que al llegar a Miraflores, notó que todas las playas se encontraban llenas de gente bebiendo alcohol.

"Tuve que llamar para que ustedes actúen. El alcalde no tiene que hacer eso, es el gerente de Seguridad Ciudadana el que nos tiene que dar tranquilidad. Apenas llamo es que comienzan a hacer intervenciones, cuando es claro que está prohibido beber en espacios públicos“, manifestó el alcalde.

Canales agregó que lo que quieren los vecinos son verdaderos resultados, destacando que la comuna cuenta con más de mil serenos, movilidad, logística y policías contratados, pero que eso “no sirve para nada sin resultados concretos“.

“Tras todo lo dicho, Arata no dijo absolutamente nada, lo que sorprendió a muchos. No obstante, el video de la sesión se volvió tendencia y circuló por redes. Quizá por eso ahora decidió responder”, comentó por su parte el regidor miraflorino.

La respuesta del funcionario

En una nueva sesión del Codisec este martes, Mario Arata decidió responder lo dicho por el alcalde Canales el pasado 10 de noviembre. Tras brindar el balance de los operativos y acciones liderados por él y llevados a cabo por su equipo de trabajo, increpó al burgomaestre por el maltrato y la falta de respeto que no merece recibir ningún trabajador de la comuna o de cualquier otro centro de labores.

“Quiero aprovechar la oportunidad para aclarar un tema que se mencionó la semana pasada en el Codisec. Usted se refirió al que habla, como gerente de Seguridad Ciudadana y también secretario técnico del Codisec, en términos que en mi concepto linda con el respeto y la consideración que debe de tener un funcionario hacia sus trabajadores“, manifestó.

Asimismo, señalando al personal que trabaja de la mano con él, Arata mencionó que la llamada de atención que realizó el alcalde también recae en ellos, pues él representa a todo su equipo de trabajo. En ese sentido, destacó la labor que todos llevan a cabo y que prueba de ello son los resultados que ese día le mostraron a la autoridad municipal.

“¿Es justo ese trato? Por supuesto que no. Yo soy un oficial superior de la PNP, que tiene un prestigio bien ganado Sr. Alcalde. Usted no está hablando con cualquier persona, ni tampoco debe dirigirse así a cualquier persona, de la forma en como se dirigió a mí, de forma peyorativa y amenazante, indicando que era la última vez que iba a suceder tal cosa", expresó.

En tanto, ante la molestia del burgomaestre sobre la nula cantidad de multas a infractores en Miraflores, Arata aclaró que Serenazgo no es el encargado de colocar multas, sino que esa labor es competencia del área de Fiscalización. También explicó que en aquel momento, tras las palabras del alcalde Canales, optó por no responder nada por respeto a todos los presentes. Además, refirió que acababa de fallecer su madre y en lo menos que pensaba era en empezar una discusión.

“Como todos son testigos acaba de fallecer mi señora madre. El señor alcalde me visitó en su sepelio y le agradezco mucho. Y por consideración que debo de tener a todos ustedes no dije nada, pero este es un acto público, y yo no me merezco ese trato, de ninguna manera. ¿O sí lo merezco?“, agregó.

Tras lo expuesto, Mario Arata informó que este martes estaba presentando su carta de renuncia de forma irrevocable al cargo de gerente de Seguridad Ciudadana. “No puedo seguir trabajando acá, mi dignidad no me permite trabajar siquiera. Muchas gracias“, finalizó.

Acto seguido, lejos de hacer un mea culpa o pronunciarse sobre lo dicho por el señor Arata, el alcalde Carlos Canales prosiguió con la sesión, refiriéndose a otro tema, como si no hubiera pasado nada.

Un desenlace que era de esperar

El regidor de Miraflores, Renato Otiniano, comentó a El Comercio que la reacción del general (r) PNP Mario Arata y su renuncia al cargo era algo que se veía venir, dado la viralidad que alcanzó el video que circuló en redes y donde se aprecia al alcalde de Miraflores decir todas esas expresiones detalladas líneas arriba.

Asimismo, aprovechó en decir que luego de un 2023 “terrible” en cuanto a cifras de inseguridad en el distrito, sobre todo debido al ‘raqueteo’, en el 2024 esto se redujo de manera importante. En tanto, en lo que respecta al 2025, dijo que definitivamente hay un avance, sin embargo, aun parecer ser insuficiente.

“Falta el despliegue territorial tanto del serenazgo como de la policía. Hoy en día definitivamente hay un avance, pero el vecino reclama un mayor despliegue del equipo de seguridad ciudadana, todo se concentra en el centro de Miraflores. Eso conlleva muchas veces que zonas aledañas queden descuidadas”, comentó.