Final de la Libertadores: el plan de seguridad que busca frenar peleas entre ‘torcedores’ e identificar a revoltosos

Como parte de las medidas a tomar en torno a la final de la Copa Libertadores 2025 en Lima, la Policía Nacional del Perú (PNP) brindó detalles del plan de seguridad que pondrá en marcha el sábado 29 de noviembre, fecha del trascendental partido, así como los días previos y posteriores al cotejo. El despliegue total será de 1.600 efectivos policiales, 150 de ellos motorizados, quienes se encargarán de garantizar la tranquilidad en los puntos de concentración de hinchas, rutas de acceso al Estadio Monumental y llevar a cabo las acciones de desvío vehicular.

La presentación del plan de seguridad se realizó este miércoles, en los exteriores del Estadio Monumental, en el distrito de Ate. Estuvieron presentes el comandante general de la PNP, Óscar Arriola; el jefe de la Región Policial Lima Centro, general PNP Enrique Felipe Monrroy; el jefe de la Región Policial Lima, general Manuel Vidarte, y representantes de Migraciones y Sucamec.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

¡Fortalecemos la seguridad de cara a la final de la Copa Libertadores 2025!



El Comando de la Policía Nacional del Perú informó que se desplegarán 1600 efectivos de la @PoliciaPeru para la seguridad del partido que se disputará este sábado en el Estadio Monumental. pic.twitter.com/bN9TrtHDUo — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) November 26, 2025

De acuerdo con las autoridades, serán más de 50 mil hinchas de Flamengo y Palmeiras los que arribarán al Perú para el encuentro deportivo. En tal sentido, el general Felipe Monroy señaló que se está coordinando con la Superintendencia Nacional de Migraciones para supervisar la situación migratoria de los ciudadanos que vienen ingresando al país, con el fin de garantizar la seguridad y el orden.

Asimismo, las autoridades también presentaron el plan de desvío vehicular diseñado por la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial a ejecutarse el día sábado.

El plan de seguridad

El general Vidarte informó que una de las medidas más importantes con miras al encuentro deportivo será el cierre de calles y plan de desvíos a implementar a partir de las 00 horas del día sábado. Las vías que podrán ser utilizadas durante la jornada serán las avenidas Universidad, La Fontana, Ingenieros y Separadora Industrial.

En tanto, el tránsito vehicular será cortado en la Javier Prado, Melgarejo, Flora Tristán, Constructores y Huarochirí. En el caso de los vehículos que se dirijan de Chosica hacia La Molina, las vías habilitadas serán Nicolás Ayllón, El Sol, Metropolitana y Vista Alegre.

Vidarte precisó que en lo que respecta a los dos anillos más cercanos al estadio (zona de acción y zona adyacente), se destinará 280 policías de tránsito para realizar todo tipo de cortes y desvíos. Sumado a ellos, habrá 100 efectivos de tránsito adicionales en los puntos de pre concentración de los hinchas: en Puruchuco, Pentagonito y en la playa La Herradura en Chorrillos.

“El trasladado al estadio de los hinchas será resguardado por personal policial de la Región Lima. Además, habrá personal motorizado y efectivos a pie ubicados en distintos puntos del trayecto, para asegurar el aceleramiento de los vehículos”, detalló.

Sobre los hinchas brasileños que vienen ingresando al país por los diversos puestos fronterizos, Vidarte agregó que la PNP tiene coberturada todo lo que es la carretera Interoceánica, Madre de dios, Mazuco, Cusco, Ayacucho, Ica y la Panamericana Sur, a través de la Policía de Protección de Carreteras.

Por su parte, el general Felipe Monroy indicó que como parte del plan de operaciones de seguridad se ha contemplado en total 1.640 policías (zonas de acción, adyacente e influencia). Además de los alrededores del estadio, los agentes están siendo ubicados en varios distritos de Lima, como Miraflores y Barranco, que albergan buena cantidad de hincas de ambas escuadras.

“Hemos contemplado policías en los distritos donde vamos a recibir a mas de 50 mil hinchas que vienen al país en estos días y les tenemos que dar la seguridad del caso. Están arribando miles de hinchas por el Aeropuerto, pero también por las fronteras de Tacna, Puno y Madre de Dios. Estamos tomando todas las medidas de seguridad”, resaltó.

📢#SucamecTeInforma | Este 29 participaremos en el despliegue de seguridad para la final de la #CopaLibertadores2025 en el Estadio Monumental.



✅Nuestros inspectores fiscalizarán a la seguridad privada acreditada.#SucamecPrevenirYServir pic.twitter.com/PdMh0JbJnJ — Sucamec Perú (@SucamecPeru) November 26, 2025

Si bien el día del partido, a las 00 horas, se llevará a cabo el cierre total de vías, Felipe Monroy explicó que desde las 6 de la tarde del viernes se va a proceder a instalar los servicios en toda la zona de acción, adyacente e influencia al Estadio Monumental, para que las unidades policiales especializadas, como la policía canina, de detección de artefactos pirotécnicos, entre otras, ultimen detalles para su trabajo.

La apertura de puertas del coloso deportivo para el ingreso de hinchas se dará a las 12 del mediodía. “Hemos tenido más de 13 reuniones de coordinación tanto con la Embajada de Brasil como con la Conmebol, y hemos podido tener acceso a la relación nominal con el documento de identidad de todos los visitantes extranjeros que han comprado su ticket, así que a través de migraciones y Policía de Extranjería estamos haciendo los cotejos correspondientes”, agregó el oficial.

Por otro lado, Arriola solicitó la comprensión de los ciudadanos por estas medidas de seguridad que se están tomando, ya que tienen como fin el mantenimiento del orden, la seguridad y el tránsito. “Esto eleva los niveles de imagen y percepción que puede brindar nuestro país en este espectáculo de interés internacional que pondrá el nombre del Perú muy en alto", expresó.

Otras medidas

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú (CBVP) también estará presente durante la jornada deportiva del sábado. Habrán 6 bomberos en cada tribuna, así como 3 unidades a disposición de cualquier posible emergencia: ambulancias, máquina de agua, unidades de rescate. También se tendrá el apoyo de la compañía de bomberos de Ate y de otras comandancias si la situación lo amerita.

“La 28 Comandancia Departamental de Bomberos de Lima Este hemos tenido constante reuniones con Conmebol a fin de brindar todas las medidas de seguridad que corresponde a los bomberos. Se está coordinando la disposición de efectivos en todas las partes del estadio”, dijo un representante del CBVP.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, solicitó la comprensión de los ciudadanos por estas medidas de seguridad que se están tomando. (Foto: Mininter)

Además, desde la municipalidad de Ate, aseguraron que desplegarán personal para garantizar la seguridad y brindar apoyo a la PNP. El subgerente de Seguridad Ciudadana, Juan Manuel Seperak, comentó que se reunieron con el Comando Operativo de la PNP para ultimar detalles y afirmó que 120 efectivos de serenazgo serán desplegados el día del partido.

“También tendremos 40 unidades móviles y más 30 camionetas en este punto del estadio. Ate va a ser conocido a nivel internacional y tenemos que dar la mejor seguridad. Estaremos iniciando el servicio desde las 6 de tarde del viernes“, sostuvo.

Resguardo en puntos de concentración

El Comercio ha recorrido las calles miraflorinas y pudo comprobar que, a unos días de la ansiada final, se observa cada vez mayor presencia de hinchas brasileños con las camisetas de Flamengo y Palmeiras. También es notoria la presencia policial en los exteriores de algunos hoteles a lo largo de las avenidas Pardo, Larco, entre otras, con el objetivo es resguardar la seguridad de los visitantes extranjeros y evitar que se produzca algún altercado.

A través de un comunicado, la Municipalidad de Miraflores señaló que tras reuniones entre altos representantes del municipio, la PNP y la Embajada de Brasil se acordó intensificar las medidas de seguridad por la llegada de miles de visitantes extranjeros al distrito.

🚨⚽️ En la final de la Copa Libertadores 2025, la @PoliciaPeru ha dispuesto un operativo de seguridad con más de 1600 efectivos policiales y 150 motocicletas para garantizar un evento seguro. 🏟️

🔹 Lleva tu DNI y ticket de ingreso.

🔹 Llega con anticipación para evitar… pic.twitter.com/eVVcRnv0z4 — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) November 26, 2025

“Las acciones preventivas y operativas se reforzarán con la presencia de más de 700 efectivos policiales en Miraflores, lo que garantizará una grata experiencia a los viajeros y un ambiente ordenado y seguro para los vecinos”, manifestó.

La comuna recordó que la jurisdicción cuenta con más de 500 videocámaras potenciadas con un software IA, drones para el patrullaje aéreo y serenos bilingües para que los visitantes, en su mayoría brasileños, puedan disfrutar de una jornada deportiva pacífica y sin contratiempos.

Altercados previos

A inicios de semana, la rivalidad entre Flamengo y Palmeiras se trasladó a las calles de la capital, principalmente a Miraflores, donde se produjo altercados y peleas entre hinchas de ambos equipos.

Y es que estas riñas entre hinchas de Flamengo y Palmeiras podrían seguir repitiéndose e incluso llegar a mayores tras conocerse el resultado final del encuentro. Un claro ejemplo fue lo ocurrido este lunes, en Miraflores, en la puerta de uno de los hoteles donde se vienen hospedando un buen número de hinchas. Allí se produjo un primer incidente en el que seguidores de ambos equipos se agredieron mutuamente.

Del mismo modo, horas más tarde, otro hecho similar ocurrió en los exteriores de un local ubicado en la calle Berlín, en el mismo distrito. Alrededor de 15 hinchas por lado se trenzaron a golpes y se lanzaron botellas unos a los otros.

En videos difundidos en redes sociales, se observa a los hinchas portar las camisetas de los dos equipos que disputarán la final continental. También se observa a un seguidor de Flamengo arrojar una silla contra su par del Palmeiras. Finalmente, fueron controlados por serenazgo y la Policía Nacional.

Control migratorio

La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que viene reforzando el control migratorio y aumentando el personal en diversos puntos del país. Añadió que los hinchas brasileños arribarán al país vía 100 vuelos chárter a través del Grupo 8 y mediante vuelos comerciales por el Aeropuerto Jorge Chávez.

Asimismo, a través de sus jefaturas zonales, Migraciones precisó que habilitó más personal para agilizar el control migratorio en el Puesto de Control Fronterizo (PCF) de Iñapari y Puesto de Verificación Migratoria (PVM) Planchón, en la región Madre de Dios. Esta medida se replicará en el PCF Desaguadero (Puno) y PCF Santa Rosa (Tacna).

También se ha dispuesto el despliegue de inspectores de fiscalización en Madre de Dios, Puno y Tacna, y en coordinación con la Policía Nacional se intensificarán los operativos de verificación y fiscalización migratoria. En caso se detecten extranjeros que no hayan pasado por el control migratorio, se les aplicará el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE) para su expulsión.

De manera ágil y segura, los hinchas de Flamengo y Palmeiras, que llegan al país por la final de la #CopaLibertadores2025, realizan su control migratorio en el @AeroJorgeChavez y en el PCF #Iñapari.



Conoce las acciones que #Migraciones🇵🇪 efectúa para brindar una atención óptima. pic.twitter.com/upHgXzeOuF — Migraciones Perú (@MigracionesPe) November 26, 2025

“Para agilizar el flujo de visitantes de manera segura, se han habilitado mas modulo y orientadores en nuestros puestos de control Iñapari, Planchón, Desaguadero y Santa Rosa, ubicados en las fronteras con Brasil, Bolivia y Chile, así como en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Migraciones desplegará fiscalizadores para verificar la identidad de los hinchas extranjeros, en coordinación con la PNP“, dijo ale entidad.

Para implementar estas acciones, inspectores de Migraciones fueron capacitados por peritos de la embajada de Brasil, en medidas de seguridad y detección de documentos fraudulentos. Según la embajada de Brasil, se espera la llegada de 6 buses a Desaguadero (Puno) y 6 a Santa Rosa (Tacna), con hinchas de Flamengo y Palmeiras.