Copa Libertadores: Municipalidad de Miraflores revela por qué se desbordó el espacio público ante la llegada de hinchas brasileños

Esto quedó demostrado también a través de videos en redes sociales donde se observa consumo y venta de bebidas alcohólicas en plena vía pública, bulla hasta altas horas de la madrugada, calles llenas de basura tras celebraciones, enfrentamientos entre aficionados y hasta una parrilla para asar carne en el conocido pasaje San Ramón, en el corazón de Miraflores.

Incluso, en este este lugar y otros puntos del distrito el municipio había colocado carteles en portugués que advertían a los turistas que está totalmente prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, con multas que superan los 3 mil soles. Este panorama de aparente falta de fiscalización se habría repetido en Barranco.

Por ello surge la pregunta de por qué no hubo una fiscalización municipal tan intensa como la que suele aplicarse en ambos distritos. En Miraflores, incluso, estas intervenciones han llegado en otras ocasiones a generar denuncias de parte de los afectados, quienes alegan presuntos abusos o restricciones desproporcionadas en el uso del espacio público.

Al respecto, la Municipalidad de Miraflores respondió a El Comercio y explicó por qué esta vez no pudo actuar con la misma rigurosidad. Reconoció que hubo hinchas brasileños que no respetaron las normas, aunque aseguró que la mayoría se comportó adecuadamente. La razón principal, precisaron, es que se vieron desbordados por la enorme cantidad de fanáticos y por la falta de apoyo de la Policía Nacional.

El plan de seguridad establecido

La Policía Nacional puso en marcha un plan de seguridad para la fecha del trascendental partido, así como los días previos y posteriores al cotejo. El despliegue total, según informó, fue de 1.600 efectivos policiales, 150 de ellos motorizados, quienes se encargarían de garantizar la tranquilidad en los puntos de concentración de hinchas, rutas de acceso al Estadio Monumental y llevar a cabo las acciones del desvío vehicular.

Por su parte, el jefe de la Región Policial Lima Centro, general PNP Enrique Felipe Monrroy, indicó que además de estar en los alrededores del estadio, los agentes policiales fueron ubicados en varios distritos de Lima, como Miraflores y Barranco, que albergaron buena cantidad de hinchas de ambas escuadras.

Sumado a ellos, se dispuso de 100 efectivos de tránsito adicionales en los puntos de pre concentración de los hinchas: en Puruchuco, Pentagonito y en la playa La Herradura en Chorrillos.

“Hemos contemplado policías en los distritos donde vamos a recibir a mas de 50 mil hinchas que vienen al país en estos días y les tenemos que dar la seguridad del caso. Están arribando miles de hinchas por el Aeropuerto, pero también por las fronteras de Tacna, Puno y Madre de Dios. Estamos tomando todas las medidas de seguridad”, resaltó el oficial.

Municipio de Miraflores destacó la gran cantidad de hinchas, algo que no les fue advertido por la PNP, según refieren.

Por su parte, la Municipalidad de Miraflores señaló que participó en reuniones con representantes de la PNP y la Embajada de Brasil donde se acordó intensificar las medidas de seguridad. “Las acciones preventivas y operativas se reforzarán con la presencia de más de 700 efectivos policiales en Miraflores, lo que garantizará una grata experiencia a los viajeros y un ambiente ordenado y seguro para los vecinos”, manifestó en un comunicado.

Asimismo, precisó que la jurisdicción cuenta con más de 500 videocámaras potenciadas con un software IA, drones para el patrullaje aéreo y serenos bilingües.

Las razones detrás del desborde

La Municipalidad de Miraflores señaló a El Comercio que, si bien la comuna cumple labores de seguridad ciudadana, estas se realizan siempre en apoyo a la Policía Nacional, responsable del control del orden público. “Nosotros brindamos herramientas que a veces la Policía no tiene. En este caso, era la PNP la encargada de establecer los lineamientos y el orden, en coordinación con la municipalidad”, indicó.

En esa línea, el municipio afirmó que no hubo una adecuada coordinación por parte de la Policía, pues no se informó sobre la enorme cantidad de hinchas que llegarían a Lima y, en particular, al distrito. Debido a ello, la comuna terminó desbordada, especialmente en los principales puntos de concentración, como el pasaje San Ramón y sus alrededores. Aun así, precisaron que lograron ejercer un rol fiscalizador dentro de sus posibilidades.

Miraflores desplegó operativo especial por avalancha de hinchas brasileños en Pasaje San Ramón. (Foto: Gec)

“Tuvimos una reunión con la policía el lunes 24 de noviembre. También han habido coordinaciones, pero creo que la policía pudo haber previsto una mejor coordinación previa. La situación fue tal que el viernes, un día antes del partido, salimos a pedir públicamente mayor presencia policial porque realmente en algún momento sentimos que faltaban policías”, comentaron desde el municipio.

Según resaltaron, el panorama cambió para el día sábado, luego del partido, pues ahí sí hubo mucha más presencia policial en el distrito. Sin embargo, el municipio considera que los días jueves y viernes también debió haber más efectivos. Otra de las razones que podría haber sucedido, acotaron, es que la propia PNP tampoco se dio abasto.

Por su parte, la Municipalidad de Miraflores sostuvo que puso a disposición de la seguridad en el distrito a sus más de 1.000 serenos, priorizando su presencia en las calles durante las tardes y noches. Este personal distribuyó por las zonas con mayor cantidad de personas, como el microcentro de Miraflores, el Malecón, las avenidas principales como Larco y Pardo.

Se estima que llegaron más de 50 mil hinchas brasileños al país en estos días.

“Todo eso es lo que ha hecho la municipalidad. Nosotros tenemos 700 cámaras operativas que han ayudado en identificar un intento de robo. Inmediatamente el personal municipal y la policía actuaron y se atrapó una persona que trató de robar un un celular. También teníamos drones monitoreando la ciudad“, dijo el municipio.

Además, algo que destacó es que el control de identidad de las personas corresponde a la PNP, sean nacionales o extranjeras. En el caso de estas últimas es con la ayuda de Migraciones. Por esta razón, explicó que la labor de su personal es disuasiva, ya que las multas tienen que tener un apoyo policial, por el motivo de la identificación.

“Cerramos el pasaje San Ramón con rejas para un tema de control, no del aforo, sino para que nadie pase con bebidas alcohólicas. Solo estaba permitido el expendio de bebidas alcohólicas en los locales autorizados y en sus horarios normales. Tratamos de tener un orden, pero hay que tener en cuenta que eran miles de personas concentradas en un solo lugar. El control no es el mismo cuando hay muchísima gente concentrada“, detalló.

Situación vivida en Miraflores fue similar a la de Barranco, donde se concentraron hinchas de Palmeiras.

Por otro lado, sobre la parrilla que había en pleno pasaje San Ramón, contaron que no pasó ni 40 minutos y personal municipal llegó a punto para hablar con el grupo de hinchas involucrados. “Ellos se disculparon, apagaron su fuego, guardaron sus cosas y se fueron. No hubo una parrillada de 5 horas. Estamos investigando de dónde salió el camado, si salió de una casa, si salió de un de un local comercial, pero finalmente solo pasó unos minutos”, argumentó la comuna.

Altercados previos entre hinchas

A inicios de la semana pasada, la rivalidad entre Flamengo y Palmeiras se trasladó a las calles de la capital, principalmente a Miraflores, donde se produjo altercados y peleas entre hinchas de ambos equipos.

Un claro ejemplo fue lo ocurrido el lunes 24 de noviembre, en la puerta de uno de los hoteles donde se vienen hospedando un buen número de hinchas. Allí se produjo un primer incidente en el que seguidores de ambos equipos se agredieron mutuamente.

Del mismo modo, horas más tarde, otro hecho similar ocurrió en los exteriores de un local ubicado en la calle Berlín. Alrededor de 15 hinchas por lado se trenzaron a golpes y se lanzaron botellas unos a los otros.

En videos difundidos en redes sociales, se observa a los hinchas portar las camisetas de los dos equipos que disputarán la final continental. También se observa a un seguidor de Flamengo arrojar una silla contra su par del Palmeiras. Finalmente, fueron controlados por serenazgo y la Policía Nacional.