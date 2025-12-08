Vía Expresa Sur fue declarada en emergencia: ¿realmente por qué se tomó la medida y qué cambios promete?

Según indicó el municipio a El Comercio, con esta medida se busca que la construcción de estas estructuras inicien en el menor tiempo posible.

Asimismo, la ordenanza publicada en El Peruano señala que esta declaratoria de emergencia responde a razones de orden público y la necesidad de garantizar condiciones seguras para peatones y vehículos, así como asegurar la continuidad de servicios públicos esenciales. La medida también tiene como objetivo la prevención de situaciones de conflictividad social o alteraciones del orden.

La obra de la Vía Expresa Sur pretende conectar a los distritos de Barranco, Surco y San Juan de Miraflores a través de la avenida Paseo de la República, y hacer posible la interconexión de la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes (desde el Centro de Lima) con la Panamericana Sur en tan solo 30 a 40 minutos. Cuenta con tres carriles en cada sentido.

En setiembre pasado, la MML inauguró la primera etapa de la Vía Expresa Sur, que comprendió el asfaltado de las dos pistas principales de 5 kilómetros para ambos sentidos. En aquella oportunidad informó que la segunda fase permitirá la construcción de los intercambios viales en los cruces. Uno de ellos es la intersección con la Panamericana Sur, donde la comuna tiene previsto construir un viaducto elevado.

El propósito del decreto y las obras a detalle

El presidente del directorio de Emape, Pablo Paredes, detalló a El Comercio que lo que se busca con esta declaratoria de emergencia de la Vía Expresa Sur es agilizar todas las acciones administrativas para la ejecución inmediata de las obras complementarias, las cuales comprenden 3 de los 6 intercambios viales que están contemplados en la vía, así como 4 puentes peatonales.

“La emergencia se da en razón de que aún existen algún congestionamiento en la vía por la propia demanda vehicular que hay en Lima, se motivaron los informes técnicos de la Gerencia de Movilidad Urbana y de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, indicando que en los nodos más complicados de las intersecciones y de los puentes peatonales se requería la atención inmediata para preservar el orden público” sostuvo.

Las obras complementarias que se han priorizado en el marco de este decreto son los intercambios viales de las avenidas Próceres, Santiago de Surco y República de Panamá , así como la ejecución de 4 puentes peatonales en jirón García y García, calle Vicus, calle Doña Elsa y jirón Esteban Camere . “Estas son las obras complementarias de las que habla la ordenanza de emergencia. Son las intersecciones más complicadas“, precisó Paredes.

El funcionario explicó que ahora mismo la obra total de la Vía Expresa Sur se encuentra en una fase de operación de un primer componente funcional. Asimismo, agregó que restaría la ejecución de otros componentes: los intercambios viales en Paseo la Castellana, avenida Ayacucho y la conexión con la Panamericana Sur. Esta última viaductos

Cabe mencionar que un intercambio vial es una estructura que permite que dos o más vías se crucen de forma segura y eficiente, separando los vehículos en diferentes niveles para así garantizar un flujo de tráfico continuo, sin semáforos ni señalizaciones.

El drama de recorrer la Vía Expresa Sur en hora punta. (Julio Reaño)

Por otro lado, Paredes mencionó que actualmente se está ejecutando una obra para aumentar la capacidad vial y generar una conexión adecuada en la avenida Paseo la Castellana, a la altura del colegio Hiram Bingham, ya que esta se encontraba trunca cuando se venía en dirección del Óvalo Higuereta hacia la Vía Expresa Sur.

“Se ha hecho una liberación anticipada de esta zona reservada para la vía metropolitana. También ya se ha hecho recuperación de otros predios que se encontraban cruzando la vía expresa sur en el eje de Paseo de la Castellana y también se viene ejecutando obras para lograr una mejora en la capacidad vial de una vía que solo tenía un carril por cada uno de los sentidos, ahora va a tener dos carriles de ida y dos carriles de de vuelta", agregó.

¿Cuándo serán entregadas estas obras?

El presidente del directorio de Emape manifestó que se tiene pensando que estas obras complementarias previstas en el decreto de emergencia puedan iniciarse en los primeros meses del 2026 y que tengan un periodo muy reducido de ejecución (de 4 a 5 meses).

“Durante los trabajos no va haber una restricción total de la vía ya habilitada para vehículos, aunque sí va a haber una restricción limitada o parcial en las interconexiones. De todas formas, el proceso constructivo que hemos previsto busca evitar la menor interferencia posible", resaltó.

En setiembre pasado, la MML inauguró la primera etapa de la Vía Expresa Sur, que comprendió el asfaltado de las dos pistas principales de 5 kilómetros para ambos sentidos. | Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

Luego de estas obras, Paredes sostuvo que habría un siguiente componente que sería la interconexión con la Panamericana Sur, que estaría empezando a ejecutarse en el primer semestre del siguiente año. “No vamos a esperar a acabar con las otras interconexiones para empezar el intercambio con la Panamericana Sur. Probablemente esta empiece a la mitad de la ejecución de los otros viaductos", dijo.

En el caso de los puentes peatonales, destacó que su ejecución tiene un plazo muy corto de casi 60 días, a fin de beneficiar al tránsito y acceso de las personas. En tanto, añadió que a nivel de las intersecciones estas actualmente están semaforizadas y se viene trabajando conjuntamente con la policía de tránsito y con orientadores para mejorar los ciclos semafóricos que se van ajustando de acuerdo a la demanda vehicular.

Etapas de la obra

Si bien la Municipalidad de Lima dio por inaugurada la primera etapa de la Vía Expresa Sur el 9 de setiembre pasado, la pista asfaltada aun no pudo ser utilizada por los vehículos sino hasta casi dos semanas después.

Tras la inauguración de esta primera etapa del proyecto, lo que sigue ahora en una segunda fase es la construcción de los intercambios viales. Son 6 en total: República de Panamá, Paseo La Castellana, Ayacucho, Surco, Los Próceres y Panamericana Sur.

Render del viaducto entre la Vía Expresa Sur y la Panamericana Sur. Foto: MML.

Por otro lado, ya en una tercera etapa, se ha previsto la construcción de un separador central de 17 metros destinado a un futuro corredor del Metropolitano, con estaciones y servicios express. Esta será la última etapa de ejecución, que permitirá conectar la estación Plaza de Flores del Metropolitano con la estación Atocongo de la Línea 1 del Metro de Lima.

En tanto, la Municipalidad de Lima dijo que la obra completa de la Vía Expresa Sur estaría lista en junio del próximo año.