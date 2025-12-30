Un nuevo sismo se registró la mañana de hoy, martes 30 de diciembre. La magnitud fue de 4.1 y tuvo una profundidad de 48 kilómetros y 73 kilómetros al oeste de Chimbote, Áncash.
LEE: Jorge Lescano Sandoval: la voz que humanizó la geografía peruana | En el recuerdo
De acuerdo al Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico ocurrió a las 7:22 de la mañana y alcanzó una intensidad de grado III.
En tanto, las autoridades de Defensa Civil y del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) se mantienen en monitoreo constante para evaluar posibles efectos colaterales. Hasta el momento no se han reportado heridos ni daños materiales.
Zona sísmica activa
Cabe recordar que el Perú se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta franja concentra gran parte de los movimientos telúricos del mundo debido al constante roce entre las placas tectónicas, por lo que los especialistas recomiendan mantener medidas de prevención.
MÁS: Sismo de 5.1 magnitud remece nuevamente la ciudad de Chimbote
Mochila de emergencia ante sismo
De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.
También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Diresa Áncash reporta cinco establecimientos de salud afectados tras fuerte sismo de magnitud 6.0
- Ingemmet advierte zonas de alto riesgo geológico en Áncash y La Libertad tras sismo de 6.0
- Autos de lujo para PNP fueron adquiridos sin sustento: las claves del caso
- Chimbote: centros de salud atienden a diez heridos tras sismo de magnitud 6.0
- Sismo en el norte: Registran momento en que vecinos evacúan viviendas tras temblor de 6.0
Contenido sugerido
Contenido GEC