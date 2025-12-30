Sismo de 4.1 se registró frente a Chimbote. (Foto: Andina)
Sismo de 4.1 se registró frente a Chimbote. (Foto: Andina)
Redacción EC
Redacción EC

Un nuevo se registró la mañana de hoy, martes 30 de diciembre. La magnitud fue de 4.1 y tuvo una profundidad de 48 kilómetros y 73 kilómetros al oeste de .

LEE: Jorge Lescano Sandoval: la voz que humanizó la geografía peruana | En el recuerdo

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional del , el movimiento telúrico ocurrió a las 7:22 de la mañana y alcanzó una intensidad de grado III.

En tanto, las autoridades de Defensa Civil y del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) se mantienen en monitoreo constante para evaluar posibles efectos colaterales. Hasta el momento no se han reportado heridos ni daños materiales.

Zona sísmica activa

Cabe recordar que el Perú se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, conocida como el . Esta franja concentra gran parte de los movimientos telúricos del mundo debido al constante roce entre las placas tectónicas, por lo que los especialistas recomiendan mantener medidas de prevención.

MÁS: Sismo de 5.1 magnitud remece nuevamente la ciudad de Chimbote

Mochila de emergencia ante sismo

De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.

También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC