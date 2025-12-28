Tras el Áncash: sismo de magnitud 6.0 se registró esta noche en Chimbote, según el IGP, con epicentro a 67 kilómetros al oeste del distrito de Chimbote y a una profundidad de 52 kilómetros, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) informó que existen zonas críticas por peligros geológicos en los departamentos de Áncash y La Libertad que podrían reactivarse como consecuencia del movimiento telúrico.

De acuerdo con los estudios técnicos de la entidad, se han identificado un total de 11 zonas críticas en Áncash y 4 en La Libertad, donde podrían producirse caídas de rocas, derrumbes u otros procesos asociados a la inestabilidad del terreno, especialmente en áreas con pendientes pronunciadas y antecedentes de eventos similares.

En Áncash, las zonas de riesgo se localizan en las provincias de Bolognesi (cinco), Huari (cuatro), Huaylas (una) y Recuay (una). En el caso de La Libertad, los puntos críticos se encuentran en las provincias de Otuzco (dos), Chepén (una) y Sánchez Carrión (una), de acuerdo con la información técnica recopilada por Ingemmet.

Sismo del 27 de diciembre expone 15 zonas críticas por deslizamientos en el norte del país. (Foto: Andina)

Estos sectores fueron determinados a partir de estudios realizados en los años 2009 y 2012, los cuales son actualizados de manera permanente e incluyen recomendaciones técnicas dirigidas a las autoridades locales, regionales y nacionales para la gestión del riesgo y la prevención de desastres.

El sismo del 27 de diciembre también generó afectaciones en diversas localidades del norte del país, con daños en viviendas, establecimientos de salud e infraestructura pública, además de personas heridas que fueron atendidas en centros médicos de Áncash y La Libertad. Asimismo, se registraron réplicas posteriores al evento principal, mientras que las autoridades descartaron riesgo de tsunami y mantuvieron el monitoreo preventivo.

Toda la información sobre las zonas críticas identificadas por Ingemmet es pública y puede ser consultada en la plataforma digital “Perú en Alerta”, donde se visualizan los peligros geológicos a nivel nacional y se brinda orientación para la toma de decisiones ante escenarios de riesgo sísmico.

