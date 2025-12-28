Ingemmet identifica 15 zonas con peligro de deslizamientos y caída de rocas tras el movimiento telúrico del 27 de diciembre.. (Foto: Ingemmet)
Redacción EC
Tras el , con epicentro a 67 kilómetros al oeste del distrito de Chimbote y a una profundidad de 52 kilómetros, el informó que existen zonas críticas por peligros geológicos en los departamentos de Áncash y La Libertad que podrían reactivarse como consecuencia del movimiento telúrico.

De acuerdo con los estudios técnicos de la entidad, se han identificado un total de 11 zonas críticas en Áncash y 4 en La Libertad, donde podrían producirse caídas de rocas, derrumbes u otros procesos asociados a la inestabilidad del terreno, especialmente en áreas con pendientes pronunciadas y antecedentes de eventos similares.

En Áncash, las zonas de riesgo se localizan en las provincias de Bolognesi (cinco), Huari (cuatro), Huaylas (una) y Recuay (una). En el caso de La Libertad, los puntos críticos se encuentran en las provincias de Otuzco (dos), Chepén (una) y Sánchez Carrión (una), de acuerdo con la información técnica recopilada por Ingemmet.

Sismo del 27 de diciembre expone 15 zonas críticas por deslizamientos en el norte del país. (Foto: Andina)
Estos sectores fueron determinados a partir de estudios realizados en los años 2009 y 2012, los cuales son actualizados de manera permanente e incluyen recomendaciones técnicas dirigidas a las autoridades locales, regionales y nacionales para la gestión del riesgo y la prevención de desastres.

El sismo del 27 de diciembre también generó afectaciones en diversas localidades del norte del país, con , además de personas heridas que fueron atendidas en centros médicos de Áncash y La Libertad. Asimismo, se registraron réplicas posteriores al evento principal, mientras que las autoridades descartaron riesgo de tsunami y mantuvieron el monitoreo preventivo.

Toda la información sobre las zonas críticas identificadas por Ingemmet es pública y puede ser consultada en la plataforma digital “”, donde se visualizan los peligros geológicos a nivel nacional y se brinda orientación para la toma de decisiones ante escenarios de riesgo sísmico.

La notas firmadas como "Redacción EC" son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas.

