El fuerte sismo registrado en la costa norte del Perú provocó el desprendimiento de varias rocas desde un cerro ubicado en el distrito de Salaverry, en Trujillo, las cuales llegaron hasta el Terminal Internacional del Puerto de Salaverry, generando alerta entre las autoridades locales y la población.

El movimiento telúrico, de magnitud 6.0 según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), tuvo su epicentro frente a la costa de Chimbote, en Áncash, y se sintió con intensidad en diversas regiones del norte, incluida La Libertad. El sismo se registró la noche del sábado 27 de diciembre y fue percibido con fuerza en zonas costeras.

Medios locales de Trujillo reportaron cómo las enormes rocas cayeron desde el cerro ubicado en el distrito de Salaverry hasta el terminal internacional del puerto.

Fuerte sismo provocó desprendimiento de grandes rocas en Salaverry. (Foto: @ntrujillo_pe)

Tras el evento, personal de Defensa Civil y autoridades municipales se desplazaron hasta el área afectada para evaluar la estabilidad del cerro y descartar nuevos desprendimientos que puedan poner en riesgo a trabajadores portuarios y transeúntes.

Hasta el momento no se han reportado daños personales ni heridos en el lugar, tampoco que las rocas hayan comprometido las estructuras principales del puerto. No obstante, se activaron protocolos de seguridad de manera preventiva.

Las autoridades indicaron que las operaciones portuarias continúan con normalidad, aunque se ha restringido temporalmente el acceso a zonas cercanas al cerro mientras se completan las evaluaciones técnicas correspondientes.