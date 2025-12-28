Un sismo de magnitud 6.0 ocurrido la noche del 27 de diciembre en la región Áncash dejó al menos diez personas heridas, quienes fueron atendidas en establecimientos de salud de Áncash y La Libertad, según informó el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). El epicentro se localizó a 67 kilómetros al oeste del distrito de Chimbote, en la provincia del Santa.

El sismo tuvo como epicentro una zona ubicada al oeste de Chimbote y generó daños en infraestructura hospitalaria y servicios básicos. (Foto: Captura/América Noticias)

De acuerdo con el Ministerio de Salud, el COE Salud reportó cinco atenciones en el centro de salud San Jacinto, en Áncash, y otras cinco en el establecimiento de Puente Chao, en La Libertad. Las personas atendidas presentaron diversas lesiones como consecuencia del movimiento telúrico.

Asimismo, el Hospital La Caleta de Chimbote registró la caída de baldosas en el servicio de emergencia, además de rajaduras en áreas de medicina y en el techo del servicio de cirugía. Pese a los daños, el establecimiento continúa operativo mientras se realiza la evaluación correspondiente.

Hospital La Caleta presentó daños en áreas de emergencia, medicina y cirugía, pero continúa operativo. (Foto: Captura/América Noticias)

Tras el sismo principal, se reportaron dos réplicas de magnitud 4.1 y 4.3, ambas al oeste de Chimbote. La Marina de Guerra del Perú descartó la posibilidad de un tsunami, mientras que las autoridades mantienen el monitoreo de la situación y la evaluación de riesgos en la zona afectada.

Zona sísmica activa

Cabe recordar que el Perú se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta franja concentra gran parte de los movimientos telúricos del mundo debido al constante roce entre las placas tectónicas, por lo que los especialistas recomiendan mantener medidas de prevención.

Mochila de emergencia ante sismo

De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.

También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.