La Marina de Guerra del Perú informó que el sismo de magnitud 6.0 registrado la noche del sábado en Chimbote no genera riesgo de tsunami. El pronunciamiento fue emitido por la Dirección de Hidrografía y Navegación, entidad encargada del Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis.

Según el reporte oficial, el movimiento telúrico ocurrió el 27 de diciembre a las 21:51:48 horas. El epicentro se ubicó a 67 kilómetros al oeste de Chimbote, en la provincia del Santa, región Áncash. El sismo tuvo una profundidad de 52 kilómetros, de acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0829

Fecha y Hora Local: 27/12/2025 21:51:48

Magnitud: 6.0

Profundidad: 52km

Latitud: -9.09

Longitud: -79.19

Intensidad: V Chimbote

Referencia: 67 km al O de Chimbote, Santa - Áncash — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) December 28, 2025

Tras el análisis realizado por el Centro Nacional de Alerta de Tsunamis, la Marina precisó que el evento no representa peligro para el litoral del país. No obstante, se indicó que la situación continuará siendo monitoreada.

El IGP detalló además que el sismo alcanzó una intensidad V en Chimbote y fue percibido por la población. Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños personales ni materiales.