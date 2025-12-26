Un taxista peruano busca solicitar al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) la modificación de su nombre legal, luego de descubrir que figura oficialmente como “Papanoel”, una denominación registrada por error cuando era niño. El caso se hizo público y generó diversos comentarios.
El ciudadano explicó que su nombre correcto es Noel y que la confusión se originó durante su inscripción en el registro civil, cuando una mala interpretación derivó en que su nombre quedara asociado a la figura navideña. Recién al tramitar su Documento Nacional de Identidad (DNI), al cumplir la mayoría de edad, tomó plena conciencia del error.
Desde entonces, el problema ha tenido repercusiones en su vida cotidiana. El conductor relató que recibe burlas constantes, especialmente cuando realiza cobros digitales o muestra su identificación en trámites formales, lo que le genera incomodidad y vergüenza.
El impacto también alcanza a su entorno familiar. Según contó, sus hijos han sido objeto de comentarios y bromas en espacios escolares y sociales al conocerse el nombre con el que su padre figura oficialmente, una situación que considera injusta y dañina.
Ante este escenario, el taxista acudió en varias oportunidades a Reniec para corregir el registro, pero se le informó que el cambio de nombre requiere un proceso judicial, lo que implica costos económicos que no está en condiciones de asumir con facilidad.
Estudio jurídico le ofrece apoyo
El abogado Paolo Sevilla, experto en temas de derecho privado, se presentó junto a Papanoel Bonilla en RPP y manifestó su apoyo al señor para hacer los trámites correspondientes al cambio de nombre.
“Yo tengo un estudio jurídico, hemos conversado con los socios y hemos llegado a la conclusión de llevar el caso ad honorem para ayudarlo y hacer el cambio de nombre. La ayuda se encontraría hasta el punto de que él pueda emitir un nuevo DNI”, aseguró el hombre de leyes.
