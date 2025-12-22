Las intervenciones del Reniec beneficiaron principalmente a menores de edad y adultos mayores. Foto: Andina
Las intervenciones del Reniec beneficiaron principalmente a menores de edad y adultos mayores. Foto: Andina
Redacción EC
Redacción EC

El informó que otorgó 956.029 atenciones para el y actas de nacimiento gratuitas a personas vulnerables en este 2025.

La entidad precisó que del total, el 54% correspondió a trámites gratuitos del Documento Nacional de Identidad electrónico, 44% a la entrega del DNI y 2% a la generación de actas de nacimiento, lo que permitió avanzar en la reducción de la brecha de documentación y asegurar el derecho a la identidad de las poblaciones más vulnerables del país.

Según el informe, la entidad realizó 11.661 acciones sociales en todo el país, enfocadas en poblaciones que requieren protección especial: niñas, niños y adolescentes; adultos mayores; personas en pobreza o pobreza extrema, con discapacidad o dificultades de movilidad. También, miembros de comunidades indígenas; y ciudadanos afectados por emergencias o desastres naturales.

Atención a menores y adultos mayores

El Reniec precisó que el impacto más relevante se presentó en los menores de edad y adultos mayores. Los recién nacidos hasta los 17 años representaron 536.803 atenciones, mientras que los adultos de 60 años a más sumaron 127.768 beneficiarios.

En Lima se efectuaron 4.823 intervenciones, que generaron 202.178 atenciones. Luego destacaron Iquitos con 67.616, Ayacucho con 60.308, Pucallpa con 53.146, Huancayo con 50.274 y Puno con 46.964 atenciones.

Isla Santa Rosa de Loreto y Nación Chapra

Se atendió a 89.856 personas en zonas especialmente vulnerables por su ubicación, clima o barreras lingüísticas. De ellas, 43.138 peruanos se encontraban en zonas de frontera, 28.966 en comunidades nativas y 17.752 en el Vraem.

Destacó la entrega gratuita de documentos a más de 300 habitantes del distrito fronterizo de Santa Rosa (Loreto) y la atención al pueblo indígena Chapra, donde se registró a 75 menores sin identidad. Asimismo, se logró llegar por aire y vía fluvial a localidades de difícil acceso en Loreto, Ucayali y Puno, donde se brindaron más de 40.000 atenciones vinculadas al DNI y actas de nacimiento.

Respecto a personas con limitaciones físicas que no podían acudir a una oficina, el Reniec también ofreció atención en casa a 6.063 personas.

