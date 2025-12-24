Hoy todos los ciudadanos peruanos de nacimiento deben contar con su respectivo Documento Nacional de Identidad (DNI) que periódicamente emite el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) a nivel nacional. Como parte de su relevancia, hoy surge la incógnita entorno a la consulta de fecha de emisión de dicha cédula una vez que lo hayamos perdido o fuimos objeto de robo, siendo plataforma puntual aquella mediante la cual tienes la chance de encontrarla sin intermediarios, y desde la comodidad de tu casa.

ASÍ PUEDES ENCONTRAR LA FECHA DE EMISIÓN DE TU DNIE, SEGÚN RENIEC

Diariamente, las gestiones de diversa índole sobre territorio peruano, terminan llevándose a cabo gracias a los datos consignados en DNI, y que así como la fecha de emisión, suelen ser solicitados de manera digital sobre todo.

En ese sentido, y ante caso de robo o pérdida, los usuarios tienen la alternativa de tramitar el Certificado de Inscripción a partir del cual obtienes dicha información, y hasta que generes duplicado mediante el RENIEC, puede facilitarte la realización de ciertas diligencias.

Pagando tan solo S/4.50 vía Yape o Págalo.pe, el también conocido como C4 empezará a ser gestionado buscando brindarte el dato puntual referente a la fecha de emisión, entre otros requeridos por parte de algunos servicios digitales hacia el 2026.

ESTO REVELA EL RENIEC ACERCA DE REALIZAR TRÁMITES URGENTES CON DNI VENCIDO

Actualmente, el gobierno peruano te brinda la posibilidad de acceder a variados servicios con la finalidad de realizar trámites civiles, notariales y/o financieros, sin embargo la caducidad del DNIe o convencional de color azul, podría terminar dificultándote esa gestión puntual.

Tras reciente anuncio brindado por parte del RENIEC, hoy te contamos que las diligencias llevadas a cabo con carácter de urgencia en bancos u otros establecimientos, solo estarán permitidas si tu cédula figura vigente, y no vencida para dicho propósito.

A nivel nacional, todo trámite que necesites realizar, y ya sea con carácter de urgencia, debe llevarse a cabo teniendo el DNIe o azul aún vigente, según lo precisa el RENIEC de manera oficial. (Fuente: El Peruano)

La celeridad que requieres a fin de concretar un trámite civil, notarial y/o financiero sobre territorio peruano, debe hacerte mantener actualizados todos tus datos consignados dentro del DNIe o azul, y mediante la renovación habilitada a nivel nacional.

CONSULTA EL ESTADO DEL TRÁMITE DE TU DNI MEDIANTE ESTE LINK

Actualmente, el Gobierno te brinda la posibilidad de acceder a variados servicios, siendo la consulta de estado para la entrega de DNI aquella que puedes realizar de manera virtual siguiendo solo algunos sencillos pasos.

Según lo refiere el RENIEC oficialmente, mediante esta plataforma hoy tienes la chance de conocer a detalle e incluso hasta 1 mes después de que recibiste la cédula, el porcentaje de avance de trámite a fin de confirmarte si ya puedes acercarte a recogerla.

La información al respecto precisa que debes realizar los siguientes movimientos desde tu dispositivo móvil o PC si quieres verificar estado de trámite para entrega de DNI gestionado, tal y como lo detallamos a continuación:

Tras ingresar a link compartido líneas arriba, dirígete a “ Consulta por: Documento Nacional de Identidad - DNI ”, y selecciónala como opción.

”, y selecciónala como opción. Coloca tu número de DNI solicitado en parte inferior de plataforma como dato obligatorio

Finalmente, pulsa “CONSULTAR” para ingresar a zona de consulta requerida.

Asimismo, y con respecto a opciones que encontrarás dentro de página desarrollada por RENIEC, considera estos tipos de estado mediante los cuales puedes tener mayor conocimiento sobre gestión realizada para obtención de DNI, y así terminar dirigiéndote a agencia seleccionada durante trámite realizado:

INICIADO

- Trámite ingresado.

EN PROCESO

- Muestra el estado dividido en etapas del 1 al 6.

El recojo de DNI en Perú, hoy puede monitorearse gracias a plataforma que habilita el RENIEC. (Fuente: El Peruano)

EN AGENCIA

- Al 100% de proceso, el DNI ya se encuentra en Centro de Atención del RENIEC.

ENTREGADO

- Ya recogiste tu DNI.

OBSERVADO/ANULADO

Cuando el trámite ha sido observado, puedes comunicarte al (01) 315-2700 o (01) 315-4000 anexo 1900, o también escribir al correo consultas@reniec.gob.pe.