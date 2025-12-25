Un incendio de importantes proporciones se registró en la tarde del jueves 25 de diciembre en un edificio ubicado en la cuadra 11 de la avenida Francisco Pizarro, en el distrito limeño del Rímac.

#EnVivo Incendio en el Rimac: Vecinos intentan rescatar sus pertenencias, mientras la Policía impide el ingreso por seguridad.

Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/cQDCMxKCbk — Canal N (@canalN_) December 25, 2025

La emergencia fue reportada a las 3:16 p.m. y al menos 15 unidades de bomberos - entre cisternas, autobombas y ambulancias - se encuentran en el lugar tratando de controlar el incendio.

El fuego también se propagó a otros edificios ubicados detrás del inmueble donde se registró la emergencia, por lo que los hombres de rojo realizan los mayores esfuerzos para controlar la situación.

Según se aprecia en las imágenes de Canal N, el edificio siniestrado se encuentra a escasos metros de un grifo, lo que ha generado temor entre los vecinos que residen en esa zona del populoso distrito capitalino.

Una vecina contó al citado medio de comunicación que el incendio se originó en un ambiente que funcionaría como un almacén de material sintético.

Las personas que viven en el edificio afectado por las llamas intentaron ingresar al recinto para recuperar algunas de sus pertenencias, pero fueron contenidas por el personal policial desplegado en la zona.

Como parte del despliegue operativo, tres camiones cisterna se encuentran abasteciendo de agua al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), reforzando la atención de la emergencia. — SedapalOficial (@SedapalOficial) December 25, 2025

El tránsito vehicular ha sido interrumpido en la zona de la emergencia para que los bomberos puedan realizar su trabajo sin ningún tipo de inconveniente.

Un incendio de importantes proporciones se registró en la tarde del jueves 25 de diciembre en un edificio ubicado en la cuadra 11 de la avenida Francisco Pizarro, en el distrito limeño del Rímac. Foto: Cesar Bueno @photo.gec

Decenas de efectivos policiales de distintas unidades se encuentran en el lugar con el objetivo de mantener el orden y evitar cualquier situación indeseada.

Durante el desarrollo de la emergencia se escucharon explosiones al interior de los inmuebles afectados. Los bomberos actuaron rápidamente para evitar la expansión del fuego ya que uno de los inmuebles siniestrados se encuentra a pocos metros de un grifo.

