En el marco del Plan Navidad Segura 2025, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que se ejecutaron operaciones de limpieza y mantenimiento integral en Mesa Redonda y el Mercado Central, en el Cercado de Lima, recogiéndose más de 100 toneladas en las últimas 24 horas.

A través de sus redes sociales, Facebook y X, la comuna precisó que desde noviembre, ya se superan las 2.000 toneladas eliminadas en la zona comercial.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Para América Noticias, el gerente de Servicios a la Ciudad, Héctor Salvatierra, indicó que la cantidad de residuos recogidos fue dos veces más que el promedio diario habitual, que va entre 50 y 60 toneladas. Esta escena se repite cada diciembre por el aumento de visitantes y comerciantes en la zona.

Salvatierra dijo que las cuadrillas de limpieza se desplegaron en las 40 cuadras, trabajando 24/7 por disposición del alcalde Renzo Reggiardo.

Tipos de residuos sólidos

Según el funcionario, la mayoría de los residuos eran bolsas plásticas, cartones y envolturas de productos, incluidos juguetes. Muchos de estos desperdicios fueron arrojados sobre la vía y las veredas, en lugar de depositarse en los contenedores establecidos.

Plan Navidad Segura 2025

Este plan tiene previsto en las zonas de Mesa Redonda, Mercado Central y Triángulo Grau, proteger a los miles de ciudadanos que acuden a comprar diariamente a estas zonas de alta actividad comercial.

La MML indicó que ha desplegado a más de 1.200 integrantes de Serenazgo, fiscalizadores, brigadistas e inspectores que estarán las 24 horas del día para mantener el orden y atender cualquier incidencia que pueda presentarse.

¡Más de 100 toneladas eliminadas en 24 horas! ✅



En el marco del Plan Navidad Segura 2025, se ejecutaron operaciones de limpieza y mantenimiento integral en Mesa Redonda y el Mercado Central recogiéndose más de 100 toneladas en las últimas 24 horas. pic.twitter.com/Qxa2dHjgw5 — Municipalidad de Lima (@MuniLima) December 25, 2025

También se han incorporado tres drones de última generación que patrullarán de día y de noche.