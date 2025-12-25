En el marco del Plan Navidad Segura 2025, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que se ejecutaron operaciones de limpieza y mantenimiento integral en Mesa Redonda y el Mercado Central, en el Cercado de Lima, recogiéndose más de 100 toneladas en las últimas 24 horas.
A través de sus redes sociales, Facebook y X, la comuna precisó que desde noviembre, ya se superan las 2.000 toneladas eliminadas en la zona comercial.
Para América Noticias, el gerente de Servicios a la Ciudad, Héctor Salvatierra, indicó que la cantidad de residuos recogidos fue dos veces más que el promedio diario habitual, que va entre 50 y 60 toneladas. Esta escena se repite cada diciembre por el aumento de visitantes y comerciantes en la zona.
Salvatierra dijo que las cuadrillas de limpieza se desplegaron en las 40 cuadras, trabajando 24/7 por disposición del alcalde Renzo Reggiardo.
Tipos de residuos sólidos
Según el funcionario, la mayoría de los residuos eran bolsas plásticas, cartones y envolturas de productos, incluidos juguetes. Muchos de estos desperdicios fueron arrojados sobre la vía y las veredas, en lugar de depositarse en los contenedores establecidos.
Plan Navidad Segura 2025
Este plan tiene previsto en las zonas de Mesa Redonda, Mercado Central y Triángulo Grau, proteger a los miles de ciudadanos que acuden a comprar diariamente a estas zonas de alta actividad comercial.
La MML indicó que ha desplegado a más de 1.200 integrantes de Serenazgo, fiscalizadores, brigadistas e inspectores que estarán las 24 horas del día para mantener el orden y atender cualquier incidencia que pueda presentarse.
También se han incorporado tres drones de última generación que patrullarán de día y de noche.
