Al menos 44 incendios se registraron durante la madrugada de este jueves 25 de diciembre, en plena celebración de la Navidad, en diferentes puntos de Lima, Callao y el interior del país.

Los integrantes del cuerpo de bomberos tuvieron arduo trabajo, incluso desde antes de la medianoche, debido a que también se registraron otros incendios en la noche del miércoles 24, cuando el Perú se preparaba para celebrar la llegada de la Navidad.

El incendio más grande ocurrió en una fábrica de plásticos ubicada a la altura de la calle Los Robles, cerca del paradero 3 de la avenida Canto Grande, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

Más de 15 unidades de bomberos, entre cisternas y autobombas, y al menos 60 hombres de rojo llegaron al lugar para atender la emergencia. Después de varias horas de trabajo los bomberos lograron confinar el fuego y evitaron que este se propague a las viviendas aledañas.

Otro incendio de importantes proporciones se registró en San Luis, en una vivienda de la calle Ollanta, durante la noche del 24 de diciembre.

Hasta el lugar llegaron cinco unidades de bomberos para intentar controlar el fuego. La emergencia, reportada a las 9:24 p. m., continúa en desarrollo, y el personal trabaja en su contención.

También se registraron incendios en distritos limeños como San Miguel, San Martín de Porres, La Molina, Rímac, Comas, San Juan de Miraflores, Los Olivos y Breña, mientras que en el Callao se registraron estas emergencias en Ventanilla, La Perla y Bellavista.

Asimismo, los bomberos atendieron ocho accidentes vehiculares y cinco emergencias médicas en Lima y Callao durante esta madrugada.