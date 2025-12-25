Un incendio de grandes proporciones se registró la madrugada de hoy, Navidad, a la 01:06 a. m. en una fábrica de tecnopor, ubicada en el paradero 3 de Canto Grande, a la altura de la calle Los Robles, distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).

La emergencia de grado 3 es atendida por 18 unidades del Cuerpo de los Bomberos del Perú y 60 hombres de rojo. Vecinos contaron a Exitosa que las llamas se expandieron rápidamente por el predio afectando a un almacén de plástico que está al lado.

Las columnas de humo se ven a varios kilómetros de distancia. Foto: Exitosa YouTube

Al parecer, las llamas se habrían originado por la quema de fuegos artificiales al inicio de las celebraciones por la Navidad 2025. Las columnas de humo se pueden ver a varios kilómetros de distancia.

El comandante departamental de Lima Centro, Freddy Rivera, indicó al medio que están trabajando con líneas de contención y con escaleras telescópicas para apagar el fuego.

También precisó que cuentan con ambulancias del SAMU y de su propia institución para atender cualquier incidente. Hasta el momento no se ha reportado ni heridos ni muertos.

Más de 40 incendios en la madrugada de hoy

Según la web del Cuerpo General de Bomberos, la madrugada de Navidad estuvo marcada por una fuerte carga de emergencias: se atendieron más de 40 incendios en distintos distritos de Lima y Callao.

Muchas de estas alertas estuvieron relacionadas al uso inadecuado de pirotécnicos, factores que cada año elevan el riesgo durante estas fechas.

Autoridades exhortan a la ciudadanía a tomar precauciones en las fiestas Navidad y Año Nuevo en el uso de instalaciones eléctricas y evitar materiales inflamables, especialmente en viviendas y negocios con alta concentración de personas.