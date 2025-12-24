Este es el segundo incidente de caída de árboles en Lima durante la presente semana | Foto: @Mariano Soria (Captura) / Composición EC
Redacción EC
Redacción EC

Esta tarde, una emergencia fue registrada en la avenida Pedro de Osma en , pues, al promediar la 1 p. m.,, dejando como saldo a dos personas heridas, uno de ellos, un supuesto motorizado que circulaba por la zona.

El reporte de emergencia movilizó de inmediato a tres unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Por su parte, el municipio de Barranco confirmó que las dos víctimas del accidente fueron estabilizadas de forma inmediata, para luego ser trasladadas al “hospital Casimiro Ulloa donde vienen evaluando su estado de salud”.

Tras el desplome, se generó gran congestión vehicular, por lo que, el personal municipal realizó trabajos de limpieza y retiro de escombros “a fin de restablecer el tránsito y garantizar la seguridad de peatones y conductores”.

Un incidente parecido en Miraflores

El pasado martes 23 de diciembre, , en Miraflores, hiriendo al conductor Víctor Santos y a su copiloto Jonathan Morales.

Afortunadamente, tras recibir el apoyo del personal de Serenazgo, Defensa Civil y la Policía Nacional, los heridos fueron hospitalizados, resultando solo con lesiones leves.

Especialistas de los Bomberos han señalado preliminarmente que estos incidentes podrían deberse a factores ambientales acumulados como la combinación de la humedad acumulada y la antigüedad del árbol habría debilitado su base.

Las brigadas municipales se encargaron del retiro del árbol y de la limpieza de la vía, lo que llevó a cerrar temporalmente el tránsito vehicular en ambos sentidos.

Asimismo,, en Miraflores. A pesar del impacto, los dos ocupantes del vehículo lograron sobrevivir.

