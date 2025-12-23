A solo un día de la Navidad, un árbol cayó sobre un camión en la cuadra 6 de la calle Colón, en el distrito de Miraflores, dejando al chofer y copiloto con heridas leves. El accidente ocurrió durante la mañana de hoy, martes 23 de diciembre, lo que generó alarma entre los vecinos y transeúntes que circulaban por la zona.

Personal de Serenazgo, Defensa Civil y la Policía llegaron al lugar para asistir a los afectados, quienes fueron evaluados y estabilizados antes de ser trasladado a un centro médico cercano. La comuna indicó que sus lesiones no revisten gravedad.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Las brigadas municipales también trabajaron en el retiro del árbol y en la limpieza de la vía, lo que obligó a cerrar momentáneamente el tránsito vehicular en ambos sentidos.

Se reportó congestión vehicular en las calles aledañas mientras se realizaban las maniobras.

La Municipalidad de Miraflores señaló que se investigan las causas del desplome, incluyendo el estado del árbol y las condiciones ambientales recientes. Además, anunció que reforzará las inspecciones de arbolado urbano para prevenir nuevos incidentes.

Accidente previo

El pasado 18 de diciembre, un árbol de gran tamaño se desplomó y aplastó una camioneta en el cruce de la calle Madrid y la avenida De la Aviación, en Miraflores. Los dos ocupantes del vehículo se salvaron de una muerte segura.

Las ramas del árbol se incrustraron en el parabrisas. Los heridos fueron rescatados de la carrocería que quedó destrozada y, posteriormente, llevados a un centro de salud.

Los Bomberos señalaron que la combinación de la humedad acumulada y la antigüedad del árbol habría debilitado su base, provocando que cediera.