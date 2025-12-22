MDN
A tres días de la Navidad, compradores ocupan calles y galerías de Mesa Redonda en busca de regalos y artículos para el hogar. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec
  • Hombres y mujeres recorren el emporio comercial con bolsas en mano durante las compras de último momento por Navidad. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec
  • El intenso movimiento de compradores en Mesa Redonda refleja el repunte de ventas proyectado para la actual campaña de fin de año. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec
  • Galerías y vías del emporio de Mesa Redonda permanecen llenas de personas en la recta final de las compras navideñas. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec
  • La campaña navideña incrementa la afluencia de público en Mesa Redonda, donde se ofrecen miles de productos a precios accesibles. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec
  • Las calles del Cercado de Lima lucen congestionadas por la alta afluencia de personas. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec
  • Bolsas, cajas y paquetes acompañan a los compradores durante los días previos a la Navidad. Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec
A solo tres días de la , cientos de personas llegan a Mesa Redonda para realizar compras de último momento. Desde las primeras horas del día, las calles y galerías del emporio comercial lucen abarrotadas. Hombres y mujeres recorren los puestos con bolsas en mano.

El tránsito peatonal es intenso en casi todas las vías del sector.

MIRA: Indecopi abre proceso sancionador contra Banco Falabella por presuntas trabas a reclamos

Según declaró a la Agencia Andina Alberto Cieza, presidente de la Asociación Megacentro de Mesa Redonda, las ventas en la actual campaña navideña muestran un crecimiento estimado de entre 10 % y 15 % frente a meses anteriores.

Por otro lado, la oferta comercial sigue siendo uno de los principales atractivos de la zona. En Mesa Redonda se venden juguetes, adornos y luces navideñas, árboles, telas, lozas, artefactos eléctricos y diversos artículos para el hogar. De acuerdo con Cieza, en el emporio se comercializan más de 100 mil productos distintos.

Actualmente, el emporio concentra alrededor de 20 mil negocios formales con licencia. Muchos de ellos, además, se preparan para la campaña de fin de año con varios meses de anticipación, mediante la compra de mercadería nacional e importada.

