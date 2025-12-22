A solo tres días de la Navidad, cientos de personas llegan a Mesa Redonda para realizar compras de último momento. Desde las primeras horas del día, las calles y galerías del emporio comercial lucen abarrotadas. Hombres y mujeres recorren los puestos con bolsas en mano.

El tránsito peatonal es intenso en casi todas las vías del sector.

Según declaró a la Agencia Andina Alberto Cieza, presidente de la Asociación Megacentro de Mesa Redonda, las ventas en la actual campaña navideña muestran un crecimiento estimado de entre 10 % y 15 % frente a meses anteriores.

Por otro lado, la oferta comercial sigue siendo uno de los principales atractivos de la zona. En Mesa Redonda se venden juguetes, adornos y luces navideñas, árboles, telas, lozas, artefactos eléctricos y diversos artículos para el hogar. De acuerdo con Cieza, en el emporio se comercializan más de 100 mil productos distintos.

Actualmente, el emporio concentra alrededor de 20 mil negocios formales con licencia. Muchos de ellos, además, se preparan para la campaña de fin de año con varios meses de anticipación, mediante la compra de mercadería nacional e importada.