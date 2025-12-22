Un trágico accidente de tránsito dejó el saldo de un fallecido cuando una miniván a toda velocidad invadió la vereda y atropelló a un hombre que iba caminando en el jirón Bartolomé Herrera, distrito de Comas.

Se trata de Nichelson Villanueva Montalvo, de 49 años, quien se dirigía a comprar la cena de su menor hija en horas de la madrugada de hoy.

Testigos indicaron que el fuerte impacto provocó que el hombre saliera expulsado aproximadamente 20 metros antes de caer sobre el pavimento.

En las imágenes de las cámaras de seguridad se ve cómo la unidad, de color plomo y de placa BKV-168, que circulaba a gran velocidad, casi atropella a otra persona en una esquina cercana. Luego de algunos segundos, el vehículo embistió a Villanueva Montalvo y terminó colisionando de forma violenta contra un automóvil negro que estaba estacionado.

El fuerte ruido alertó a los vecinos, quienes de inmediato llamaron a la Policía Nacional del Perú (PNP) para que auxilien al hombre, sin embargo, murió en el acto debido a la gravedad de sus heridas.

Peritos de Criminalística del distrito llegaron para realizar el levantamiento del cadáver y recoger las evidencias en la escena.

¿Qué pasará con el chofer?

América Noticias indicó que el conductor responde al nombre de Yorxe Alexander Arana Duarte, de nacionalidad venezolana. Él aduce que se quedó dormido al momento de perder el control de la miniván. Ahora permanecerá detenido en la comisaría de Túpac Amaru donde pasará por los exámenes de rigor.

La Depincri de Comas seguirá reuniendo testimonios y material visual que sustente la denuncia ante el Ministerio Público, que lo investiga por presunto homicidio culposo.