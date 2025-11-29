La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció la imposición de dos sanciones graves contra la empresa propietaria del bus turístico en el que viajaba un hincha del Palmeiras que sufrió un accidente al al impactar contra la estructura del puente Bajada de los Baños en Barranco la tarde del viernes 28 de noviembre.

En su comunicado, la entidad detalló que tomaba estas acciones contra Solbus Transporte Turístico E.I.R.L., tras confirmar que el bus en el que viajaba el fallecido no contaba con la habilitación vehicular necesaria.

Esta decisión se tomó luego del deceso del ciudadano brasileño Caue Brunelli Dezotti, de 38 años.

Si bien la ATU confirmó que la empresa Solbus Transporte Turístico E.I.R.L. se encuentra habilitada para brindar el servicio turístico de pasajeros, enfatizó que la unidad con placa F4T-780 “no se encuentra habilitada por la autoridad para realizar el servicio de transporte turístico”.

Debido a que el bus F4T-780 no contaba con la habilitación necesaria para el servicio, la ATU impondrá la infracción TU1 a la empresa Solbus. Esta sanción económica asciende a S/21 400, monto equivalente a cuatro Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Adicionalmente, el bus será internado en un depósito de la ATU una vez que culminen las pericias policiales correspondientes.

La entidad reguladora de transporte también señaló que, puesto que el vehículo involucrado tiene más de 15 años de antigüedad, la unidad está habilitada para ser chatarreada. Asimismo, la ATU detectó una segunda irregularidad referente al conductor: aunque posee brevete, este no se encuentra habilitado por la autoridad para dicho servicio.

Por la falta de habilitación del chofer, la empresa también recibirá la infracción TU5-b. Esta sanción conlleva una multa de S/2675 (el 50% de una UIT) y dispone que la unidad quede inhabilitada de manera definitiva para prestar el servicio de transporte.

El fatal incidente ocurrió alrededor de las 16:18 horas en el Circuito de Playas de la Costa Verde. El hincha del Palmeiras se encontraba en el segundo nivel descubierto del Mirabus cuando, según testigos, impactó su cabeza contra el puente Bajada de Baños, a la altura de la playa Los Yuyos. A causa del impacto, perdió el equilibrio y cayó a la vía. La víctima fue trasladada a la Clínica Maison de Santé, donde se certificó su deceso, en un suceso que fue calificado por la Policía Nacional del Perú (PNP) como un “accidente de tránsito especial, no vinculado a actos de violencia”.