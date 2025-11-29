Lima vive la final de la Copa Libertadores: Cómo llegar al estadio, objetos prohibidos y medidas de seguridad durante el día

¿Cómo llegar e ingresar al estadio?

Desde las 0:00 horas de hoy hasta el término del evento futbolístico, el plan de desvío vehicular de la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá cerrados tramos de cinco avenidas cercanas al recinto deportivo: Melgarejo, Javier Prado Este, Huarochirí, Constructores y Flora Tristán. Las vías alternas que permitirán el desplazamiento hacia La Molina son las avenidas Ingenieros, La Fontana y Universidad, mientras que la avenida Separadora Industrial permitirá la conexión con Ate.

Para llegar al estadio, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que la ruta 201 del corredor Rojo, que normalmente llega hasta las puertas del estadio de Universitario de Deportes, hoy desviará su recorrido por las avenidas La Molina, Los Constructores, Los Ingenieros, Separadora Industrial, Nicolás Ayllón y Vista Alegre, para retomar su recorrido habitual por la av. Prolongación Javier Prado hacia Ate.

La ruta 209 irá por las avenidas Separadora Industrial, Los Ingenieros y Constructores, en ambos sentidos. Si toma uno de estos buses, los paraderos más cercanos para acceder al estadio serán los paraderos La Molina y Huarochirí (altura de la av. Separadora Industrial) .

La ruta 204 desviará su tránsito regular en ambos sentidos por las avenidas La Molina, Universidad y Javier Prado Este.

Los asistentes que se desplacen desde Barranco, Miraflores o el Centro de Lima pueden utilizar el Metropolitano y hacer conexión con el corredor Rojo en la avenida Javier Prado. De igual modo, quienes viajen en el corredor Azul pueden conectar su viaje con el corredor rojo a la altura de la av. Arequipa.

Los turistas brasileños que aterricen hoy en el aeropuerto Jorge Chávez podrán llegar hasta el estadio Monumental mediante los buses del Aerodirecto Centro y Sur, que los llevarán a la Plaza San Martín, en el centro de Lima, y la av. La Marina, en San Miguel, respectivamente. En esos puntos pueden conectar sus viajes con los servicios del Metropolitano y el corredor Rojo.

Acceso peatonal a las tribunas

Las puertas del estadio Monumental se abrirán a las 12 p.m. La Conmebol ha dispuesto un plan de acceso peatonal con trayectorias diferenciadas para los aficionados de cada club y asistentes neutrales. De esta forma, se busca evitar cualquier incidente antes del pitazo inicial.

Los hinchas de Palmeiras deberán caminar por la Av. Javier Prado Este desde el Óvalo Huarochirí hasta la calle Lolo Fernández para acceder a la tribuna sur. Por su parte, los seguidores de Flamengo deberán ingresar a la Av. Javier Prado Este desde el cruce con la calle París hasta la puerta habilitada para el sector norte. La misma ruta deben tomar los espectadores neutrales hasta llegar al ingreso a la tribuna occidente.

La tribuna oriente tendrá secciones diferenciadas para los aficionados de ambos equipos y una para los asistentes sin afiliación. Quienes tengan un ticket para dicho sector deben ingresar a la Auxiliar de Av. la Javier Prado Este y caminar a la Av. Punta Sal hasta llegar al acceso.

Precauciones para los asistentes y objetos prohibidos

La Conmebol dispuso que las entradas para el evento sean digitales, no físicas. Para obtener los e-tickets, deben descargar la aplicación ‘Wallet Conmebol 2025′ en su dispositivo móvil. También se les solicitará su documento de identidad.

Los objetos permitidos para acceder al estadio son banderas de porte manual de hasta 2 m por 1,5 m sin astas, textiles para colocar en mallas de separación de tribunas de hasta 1,5 m de alto y tambores con membrana transparente.

Está prohibida la entrada con banderas con astas de cualquier tipo, elementos físicos cortopunzantes, correas (en las tribunas norte y sur), bombas de humo, sustancias psicotrópicas, alimentos y bebidas, armas; y cualquier otro elemento que sea considerado peligroso. La seguridad de los asistentes en el interior del estadio estará a cargo de la PNP y el personal de la Conmebol.

Gran despliegue de seguridad

Para garantizar la seguridad y el orden público antes, durante y después del encuentro, más de 1.640 efectivos de la PNP estarán a cargo del control de accesos, la vigilancia perimetral, el patrullaje preventivo y la intervención inmediata ante cualquier incidente que ponga en riesgo la integridad de los asistentes. El plan de operaciones incluye la participación de diversas unidades especializadas, como el Escuadrón de Emergencia, la Policía de Tránsito, UDEX, SUAT y la Policía Canina.

“Asimismo, en coordinación con la Superintendencia Nacional de Migraciones, se han reforzado las medidas de control migratorio en puntos estratégicos ante el arribo de más de 50.000 aficionados brasileños“, comunicó la institución.

El jefe de la Región Policial Lima, general Manuel Vidarte, informó que 280 policías de tránsito estarán ubicados en los dos anillos más cercanos al estadio para realizar todo tipo de cortes y desvíos. Además de ellos, habrá 100 efectivos de tránsito adicionales en los puntos de preconcentración de los hinchas: en Puruchuco, Pentagonito y en la playa La Herradura en Chorrillos.

“El traslado al estadio de los hinchas será resguardado por personal policial de la Región Lima. Además, habrá personal motorizado y efectivos a pie ubicados en distintos puntos del trayecto, para asegurar el aceleramiento de los vehículos”, detalló.

El personal policial de la Región Lima también resguardará el trayecto de los buses de los planteles de Flamengo y Palmeiras —hospedados en el hotel Hilton de Miraflores y el Hotel Hyatt Centric de San Isidro, respectivamente— por la avenida Javier Prado hasta su ingreso al estadio Monumental de Ate.