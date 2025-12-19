Caída de árbol en Miraflores: la hipótesis de una conexión ilegal de agua y el riesgo bajo tierra

MIRA TAMBIÉN: Puente de la Paz cuenta con nuevo sistema de iluminación que mejora el tránsito nocturno

El hecho se registró alrededor de las 23:15 en el cruce de las calles Madrid, Ramón Zavala y avenida de la Aviación. Los afectados presentaron heridas leves y fueron trasladados a una clínica cercana tras ser auxiliados por personal de la municipalidad y hasta seis unidades de los Bomberos del Perú. El rescate tomó algunos minutos debido a que la caída del árbol también causó la caída de dos postes de alumbrado público y se siguieron los protocolos necesarios para minimizar riesgos.

Los daños a postes y cables aéreos obligó a interrumpir el suministro eléctrico en la zona durante algunas horas. Durante su visita al lugar, este Diario registró el retiro de los postes afectados por parte de la empresa Luz del Sur.

Personal de Luz del Sur retiró los postes dañados durante la mañana del jueves. / Fernando Sangama / El Comercio

Desde la Municipalidad de Miraflores aseguraron a El Comercio que la caída del árbol se debió a la filtración de agua potable de una cañería subterránea de Sedapal que debilitó el terreno y las raíces. En imágenes registradas al momento del incidente y compartidas a este Diario por parte de la oficina de prensa edil se puede apreciar abundante presencia de agua en la base de cemento donde estaba plantado el enorme caucho desde hace 50 años.

El municipio descartó que el incidente se produjera debido a falta de mantenimiento pues “hace mes y medio el árbol había sido podado” y “se puede apreciar cómo se desprendió desde la raíz, no fue por la caída de una rama”.

Capturas de videos que muestran el estado de la base del árbol y reflejan la enorme filtración que habría producido la caída, según la municipalidad. / Capturas de video

Durante la atención del incidente también se habría encontrado una conexión subterránea posiblemente clandestina a pocos metros del árbol desde donde brotaba el agua. Voceros ediles aseguraron que resultaba imposible predecir los efectos de dichas filtraciones porque recién pudieron apreciarse tras la caída del árbol.

En un primer momento, la municipalidad aseguró haber reportado el incidente a Sedapal; sin embargo, hasta las 11 de la mañana del jueves la empresa estatal aseguraba no haber recibido un reporte al respecto y tomó conocimiento sobre su posible implicancia a través de El Comercio.

El incidente se registró en el cruce de las calles Madrid, Ramón Zavala y avenida de la Aviación.

En una comunicación posterior, el municipio se rectificó y aseguró que alrededor de las 12:40 de la tarde había notificado a un número de emergencias de Sedapal mientras realizaba las investigaciones correspondientes para determinar la procedencia de dicha tubería y remitir la documentación necesaria a fin de que realice la revisión de las redes y se determinen las responsabilidades del caso. En paralelo, la empresa estatal informó a El Comercio que una cuadrilla ya se encontraba desplazándose al punto para determinar las existencias de filtración y/o conexión clandestina y actuar de acuerdo a sus protocolos.

Al cierre de este informe El Comercio no había tenido conocimiento sobre los resultados de las investigaciones. Según la especialista en Derecho Civil y docente de la Universidad de Lima, Paola Atoche, “como el árbol está en la vía pública, la municipalidad es responsable civilmente porque tiene la obligación de su mantenimiento. El mantenimiento de los árboles en áreas públicas implica un riesgo creado, en mérito al artículo 1970 del Código Civil”.

Sin embargo, aclara la experta, “la municipalidad no tendría responsabilidad en caso demuestre uno de los siguientes supuestos de ruptura de causalidad entre el hecho y el daño ocasionado como son: el caso fortuito, la fuerza mayor, el hecho de la propia víctima o el hecho de tercero. Por ejemplo, que, a causa de un terremoto, se produzca la caída del árbol sería un caso fortuito”.

'Tomografías' de árboles para evitar caídas: caso de éxito en San Borja

Un video difundido en redes sociales se volvió viral al mostrar el momento exacto en que una pareja se salva de ser aplastada por un enorme árbol en el distrito de San Borja, en el 2023. En las imágenes se observa a dos personas paseando a su perro por una cuadra de la alameda Los Picaflores cuando, en cuestión de segundos, un árbol de aproximadamente 30 metros de altura se desploma a pocos metros de ellos, sobre la berma central.

Desde la Municipalidad de San Borja indicaron que, según una evaluación preliminar, el árbol no presentaba signos visibles de deterioro. “Aparentemente estaba sano, sin pudrición interna. Visualmente se encontraba completo. Todo indica que el viento, sumado a un anclaje debilitado por los años, habría provocado su caída”, explicaron desde el municipio.

Tras el incidente, que pudo terminar en tragedia, el municipio inició medidas preventivas inmediatas. Entre ellas, un diagnóstico tomográfico a los árboles cercanos para evaluar su estado interno sin dañarlos. Este tipo de examen permite determinar el nivel de afectación del tronco y decidir si un árbol debe ser tratado o retirado.

Eloy Cuellar Bautista, especialista en silvicultura, plantaciones y agroforesteria y gerente general de ECFOR, empresa encargada de dicho análisis, explicó que este examen “tiene el mismo principio de lo que hacemos con los humanos, o sea, mirar la estructura interna sin tener que invadir o destruir alguna parte del árbol”. Este sistema responde a una técnica de ultrasonido y la respuesta está condicionada a la estructura interna del árbol, agregó.

Es decir, mediante este examen se puede ver si el árbol tiene hueco o está podrido y podría tener posibilidad de caerse.