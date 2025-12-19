Renzo Giner Vásquez
Renzo Giner Vásquez

Caída de árbol en Miraflores: la hipótesis de una conexión ilegal de agua y el riesgo bajo tierra
La noche del 17 de diciembre, el tránsito habitual en las inmediaciones del malecón de Miraflores se vio abruptamente interrumpido cuando un árbol de gran tamaño se desplomó sobre una camioneta en circulación, dejando dos heridos y cuantiosos daños en el vehículo.

