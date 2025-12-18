Un árbol de casi 20 metros cayó y aplastó una camioneta en pleno movimiento dejando dos personas heridas en el cruce en el cruce de la calle Madrid y la avenida De la Aviación, distrito de Miraflores, ayer, miércoles 17 de diciembre, al promediar las 11:17 de la noche.

Testigos indicaron que las ramas impactaron contra el parabrisas deteniendo la unidad.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Al lugar llegaron hasta seis unidades de los Bomberos del Perú para atender la emergencia y llevar a los heridos a una clínica cercana.

El árbol cayó desde la raíz y también dañó dos postes de alumbrado público, además de varios cables aéreos, lo que obligó a interrumpir el suministro eléctrico en la zona durante la madrugada.

La zona permanece cercada hasta el retiro del árbol. En tanto, Bomberos, Luz del Sur, compañías de telecomunicaciones y la Municipalidad de Miraflores, vienen trabajando para remover los restos del árbol y garantizar la seguridad de los transeúntes y conductores.

¿Por qué se desplomó el árbol?

Para RPP, el brigadier CBP Luis Otiura, jefe de la 4ta Brigada de la XXIV Comandancia Departamental Lima Sur, indicó que la humedad de la zona y la edad del árbol habrían sido las causantes de la caída.

¿Qué hacer en caso de un accidente?

Si eres testigo o estás implicado en un accidente, contáctate con la Policía Nacional del Perú (PNP) al 105 en caso de accidentes de tránsito, delitos, control de la zona. Cn los Bomberos marcando el 116 si hay heridos, incendios, rescates, personas atrapadas.

También el SAMU (ambulancia del Minsa) al 106 para emergencias médicas. Y, Defensa Civil (Indeci) al 110 en caso de desastres o emergencias mayores.