Ante la presencia de casos de influenza A H3N2 en el país, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) resalta la relevancia del servicio de agua potable para el adecuado lavado de manos y la aplicación de otras prácticas de higiene recomendadas por las autoridades de salud, a fin de reducir el riesgo de contagios y enfermedades.
Aunque la influenza A H3N2 se propaga sobre todo por vía respiratoria, contar con acceso continuo al agua potable facilita que la población adopte medidas preventivas básicas en el hogar, los centros laborales y los espacios públicos, como el lavado constante de manos, ayudando a disminuir el riesgo de transmisión de enfermedades.
Newsletter Buenos días
A continuación, la Sunass invoca a la población a hacer un uso racional del servicio de agua potable y a mantener algunas medidas importantes, tales como:
- Lavarse continuamente las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos, sobre todo después de toser o estornudar, antes de preparar alimentos y al regresar a casa.
- Contar siempre con un adecuado almacenamiento del agua en recipientes limpios y tapados, cuando corresponda, evitar su desperdicio y cuidar la calidad del recurso.
En su rol de ente regulador de los servicios de saneamiento, la Sunass seguirá impulsando acciones de orientación, supervisión y fiscalización para fomentar una prestación eficiente y sostenible del servicio de agua potable en todo el país.
Más recomendaciones del Minsa ante la influenza
Tras la alerta del Ministerio de Salud (Minsa) de dos casos de influenza A H3N2, la institución dictó algunas medidas de prevención como:
- Cubrirse la nariz y boca con papel higiénico al toser o estornudar y luego de su uso tirarlo en un tacho de basura.
- En caso de no contar con papel se debe cubrir la nariz y boca con el antebrazo.
- No medicarse por cuenta propia.
- Lavarse las manos con agua y jabón de manera frecuente.
- Ventilar e iluminar con luz natural todos los ambientes (casa, oficina, transporte público, entre otros).
- En caso de estar agripado o resfriado no se debe acudir a lugares públicos para evitar contagiar a más personas.
Vacunación contra influenza A H3N2
El sector Salud reafirmó que se prioriza a menores de cinco años y adultos mayores. Asimismo, confirmó que las dosis para la próxima temporada de invierno llegarán entre marzo y abril de 2026, junto a un plan de distribución inmediata para la población sensible.
TE PUEDE INTERESAR
- Extorsionadores disparan contra cúster llena de pasajeros en San Martín de Porres
- Fiscalía inicia investigación por presuntas irregularidades en contratación de decoración navideña en Chiclayo
- Sismo de magnitud 3,6 remeció Chilca esta mañana
- ONPE: Más de 3 millones de peruanos eligieron su local de votación para elecciones del 2026
- Jaén: comisario causa accidente y es detenido tras dar positivo a dosaje etílico
Contenido sugerido
Contenido GEC