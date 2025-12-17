Ante la presencia de casos de influenza A H3N2 en el país, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) resalta la relevancia del servicio de agua potable para el adecuado lavado de manos y la aplicación de otras prácticas de higiene recomendadas por las autoridades de salud, a fin de reducir el riesgo de contagios y enfermedades.

Aunque la influenza A H3N2 se propaga sobre todo por vía respiratoria, contar con acceso continuo al agua potable facilita que la población adopte medidas preventivas básicas en el hogar, los centros laborales y los espacios públicos, como el lavado constante de manos, ayudando a disminuir el riesgo de transmisión de enfermedades.

Centro de salud recibe nuevo lote de vacunas contra la influenza. (Foto: Andina)

A continuación, la Sunass invoca a la población a hacer un uso racional del servicio de agua potable y a mantener algunas medidas importantes, tales como:

Lavarse continuamente las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos, sobre todo después de toser o estornudar , antes de preparar alimentos y al regresar a casa.

durante al menos 20 segundos, sobre todo , antes de preparar alimentos y al regresar a casa. Contar siempre con un adecuado almacenamiento del agua en recipientes limpios y tapados, cuando corresponda, evitar su desperdicio y cuidar la calidad del recurso.

En su rol de ente regulador de los servicios de saneamiento, la Sunass seguirá impulsando acciones de orientación, supervisión y fiscalización para fomentar una prestación eficiente y sostenible del servicio de agua potable en todo el país.

Más recomendaciones del Minsa ante la influenza

Tras la alerta del Ministerio de Salud (Minsa) de dos casos de influenza A H3N2, la institución dictó algunas medidas de prevención como:

Cubrirse la nariz y boca con papel higiénico al toser o estornudar y luego de su uso tirarlo en un tacho de basura.

al toser o estornudar y luego de su uso tirarlo en un tacho de basura. En caso de no contar con papel se debe cubrir la nariz y boca con el antebrazo.

con el antebrazo. No medicarse por cuenta propia.

Lavarse las manos con agua y jabón de manera frecuente .

. Ventilar e iluminar con luz natural todos los ambientes (casa, oficina, transporte público, entre otros).

En caso de estar agripado o resfriado no se debe acudir a lugares públicos para evitar contagiar a más personas.

Vacunación contra influenza A H3N2

El sector Salud reafirmó que se prioriza a menores de cinco años y adultos mayores. Asimismo, confirmó que las dosis para la próxima temporada de invierno llegarán entre marzo y abril de 2026, junto a un plan de distribución inmediata para la población sensible.