Se recomienda el lavado de manos continuo como medida de higiene ante la influenza. Foto: GEC
Redacción EC
Redacción EC

Ante la presencia de casos de en el país, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) resalta la relevancia del servicio de agua potable para el adecuado lavado de manos y la aplicación de otras prácticas de higiene recomendadas por las autoridades de salud, a fin de reducir el riesgo de contagios y enfermedades.

Aunque la influenza A H3N2 se propaga sobre todo por vía respiratoria, contar con acceso continuo al agua potable facilita que la población adopte medidas preventivas básicas en el hogar, los centros laborales y los espacios públicos, como el lavado constante de manos, ayudando a disminuir el riesgo de transmisión de enfermedades.

Carlos Salas Abusada
Centro de salud recibe nuevo lote de vacunas contra la influenza. (Foto: Andina)
Centro de salud recibe nuevo lote de vacunas contra la influenza. (Foto: Andina)

A continuación, la Sunass invoca a la población a hacer un uso racional del servicio de agua potable y a mantener algunas medidas importantes, tales como:

  • Lavarse continuamente las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos, sobre todo después de toser o estornudar, antes de preparar alimentos y al regresar a casa.
  • Contar siempre con un adecuado almacenamiento del agua en recipientes limpios y tapados, cuando corresponda, evitar su desperdicio y cuidar la calidad del recurso.

En su rol de ente regulador de los servicios de saneamiento, la Sunass seguirá impulsando acciones de orientación, supervisión y fiscalización para fomentar una prestación eficiente y sostenible del servicio de agua potable en todo el país.

Más recomendaciones del Minsa ante la influenza

Tras la alerta del Ministerio de Salud (Minsa) de , la institución dictó algunas medidas de prevención como:

  • Cubrirse la nariz y boca con papel higiénico al toser o estornudar y luego de su uso tirarlo en un tacho de basura.
  • En caso de no contar con papel se debe cubrir la nariz y boca con el antebrazo.
  • No medicarse por cuenta propia.
  • Lavarse las manos con agua y jabón de manera frecuente.
  • Ventilar e iluminar con luz natural todos los ambientes (casa, oficina, transporte público, entre otros).
  • En caso de estar agripado o resfriado no se debe acudir a lugares públicos para evitar contagiar a más personas.

Vacunación contra influenza A H3N2

El sector Salud reafirmó que se prioriza a menores de cinco años y adultos mayores. Asimismo, confirmó que las dosis para la próxima temporada de invierno llegarán entre marzo y abril de 2026, junto a un plan de distribución inmediata para la población sensible.

