Desde vacuna hasta el uso de mascarillas: cinco preguntas clave sobre la Influenza A H3N2 en Perú

Tras la confirmación de los primeros dos casos en el Perú de la influenza A H3N2 subclado K, muchas personas se preguntan si un eventual aumento de casos llevará a que se implementen cuarentenas o restricciones como en la pandemia del COVID-19, si será obligatorio el uso de mascarillas y cuán importante es la vacuna. Un grupo de especialistas y el Ministerio de Salud lo aclaran.

¿Es virulento y letal la influenza A H3N2 subclado K?

César Munayco, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), indicó a El Comercio que el subclado K “es un virus estacional de influenza como el de años anteriores y lo que está ocurriendo en el mundo es por la temporada de invierno en el hemisferio norte”, por lo que consideró que “no representa un peligro para el país” y que no se trata de una pandemia.

“En el Perú cada año en invierno se da un incremento de enfermedades respiratorias por la influenza y otros virus, pero particularmente en este momento que estamos saliendo de la primavera y entrando al verano no hay ningún riesgo para el país. Eso es importante que se aclare, no estamos en una pandemia, ya que las pandemias se producen muy raras veces, y tienen otras características”, expresó el funcionario.

“No habrá un brote o una epidemia en esta época del subclado K porque no es la época estacional de la influenza”, agregó.

Por su parte, el médico infectólogo Ciro Maguiña precisó que la virulencia de este nuevo subclado de la influenza A H3N2 no es hasta el momento de la magnitud del COVID, pero sí puede afectar de manera grave a los grupos de riesgo, como los niños y los adultos mayores.

Ernesto Gozzer, médico salubrista y profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, explicó que la nueva variante de la influenza A H3N2 es más contagiosa, pero que no representa mayor gravedad. Por ello, afirmó que no es de la misma magnitud del COVID, ya que no genera olas.

¿Son distintas las características de la influenza A H3N2 subclado K de las otras influenzas?

César Munayco indicó que la transmisión y letalidad de la influenza A H3N2 subclado K es similar al resto de virus de la influenza y no hay ninguna diferencia, por lo que la sintomatología y el comportamiento que presentan son parecidos. Incluso, dijo que pueden producir en las personas cuadros de diarrea.

Indicó que la influenza circula todo el año, pero los incrementos de casos se registran en invierno. “Actualmente tenemos casos de influenza en muy poca cantidad, ya que los virus respiratorios se incrementancuando hay baja temperatura y mayor humedad. Ahora no hay ningún riesgo”, refirió.

Ciro Maguiña indicó que estos virus de la influenza mutan al igual que el COVID y que la mutación ocurre cuando hay cambios estacionales y frío. “No es un nuevo hallazgo, es parte de lo que sucede anualmente”, indicó.

¿Es necesario que una persona que ya se vacunó este año reciba otra dosis?

Munayco indicó que la vacunación contra la influenza en el grupo de los adultos mayores ha alcanzado un 65% de cobertura y actualmente sigue aumentado porque las personas, ante el actual contexto, están optando por vacunarse. Remarcó que se busca acabar el stock que se compró para vacunar a la población vulnerable.

Remarcó que las personas que ya se vacunaron contra la influenza este año ya no es necesario que reciban otra dosis y que deben esperar hasta el 2026. Detalló que la producción de la dosis que se aplicará el próximo año se inició en septiembre del 2025 y que tomará siete meses su fabricación.

Ernesto Gozzer remarcó que la vacuna que se aplique para la influenza debería estar disponible desde marzo del 2026, con el objetivo de adelantarse a la temporada del otoño e invierno, ya que la influenza A H3N2 subclado K “tiene un inicio precoz”.

¿El Perú está preparado para enfrentar una eventual explosión de casos?

En lo que es la parte de la influenza sí hay la experiencia y la capacidad para manejar los casos complicados que se esperan en los hospitales y clínicas, indicó el médico infectólogo Leslie Soto a El Comercio. Incluso, remarcó que las personas que consideren que tienen los síntomas deben acudir a los centros de salud de primer nivel de atención para evitar cualquier complicación severa.

Además, Soto recordó que la influenza tiene tratamiento, pues existe un antiviral que se aplica a los pacientes con complicaciones y que ayuda a disminuir la sintomatología.

Munayco aseveró que el Perú, después de la pandemia, “mejoró su capacidad de respuesta”, ya que se aumentó el número de camas UCI y ventiladores, por lo que consideró que el país está en mejores condiciones para poder enfrentar un crecimiento de casos. “Si vemos un incremento de casos similar al que vemos todos los años no habrá ningún problema. En caso sea mayor, tenemos espacio para ampliar la oferta, pero estamos evaluando escenarios”, puntualizó.

¿Cómo se detectan y reportan los casos de influenza A H3N2 subclado K?

Munayco explicó a este Diario que se mantiene permanente comunicación con todos los hospitales y centros médicos del país para que informen de casos sospechosos. Incluso, dijo que se ha capacitado al personal de salud para que reporten de personas con infecciones respiratorias agudas graves a fin de tomarles una muestra que permita confirmar o no la enfermedad.

Indicó que se ha recomendado reforzar la vigilancia en aeropuertos y fronteras, pero no se va a a tomar muestras a cada una de las personas que ingresen al país. En ese contexto, aclaró que la mayor parte de los casos de influenza presentan síntomas leves o son asintomáticos, por lo cual es difícil de identificarlos. No obstante, informó que sí evaluarán a los visitantes que llegarán en cruceros al país durante el verano.

El director del CDC Minsa señaló que las regiones del país, tras la pandemia del COVID-19, tienen la capacidad para diagnosticar el tipo y subtipo de las influenzas, pero que la secuenciación genómica del virus, es decir, el subclado y clado, lo realiza el Instituto Nacional de Salud (INS).

¿Es recomendable usar mascarilla ante la llegada de la influenza A H3N2 subclado K?

Munayco indicó que las personas con síntomas deben usar mascarilla, además de mantener el lavado frecuente de manos, y recomendó la ventilación de espacios cerrados, pero descartó la aplicación de medidas restrictivas porque no se trata de un brote, epidemia o pandemia.

Ciro Maguiña indicó que las personas que presentan síntomas, como medida preventiva, deben usar mascarilla, no asistir a su centro de trabajo ni a las fiestas de fin de año. También les recomendó a no asistir a lugares de gran concurrencia y no dar la mano ni dar beso durante los saludos.