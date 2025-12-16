Ante la alerta emitida a nivel nacional por el Ministerio de Salud (Minsa) sobre la presencia de la influenza A H3N2, la región Tumbes activó un plan de vigilancia sanitaria preventiva, con énfasis en los pasos fronterizos con Ecuador, a fin de evitar el ingreso y propagación del virus en el país.

Desde este martes, brigadas de salud se desplegarán de manera permanente en el Puente Internacional y en el Centro Binacional de Atención Fronteriza (Cebaf), donde realizarán el monitoreo constante de personas que cruzan la frontera. Según informaron las autoridades, el personal médico permanecerá en estos puntos las 24 horas del día para identificar de forma oportuna posibles síntomas respiratorios.

De manera paralela, los establecimientos de salud ubicados en zonas cercanas a la frontera, como Zarumilla, Aguas Verdes, Pocitos, Pampa Grande y otras localidades, fueron declarados en alerta roja. Esta disposición busca fortalecer la detección temprana de casos sospechosos, principalmente en personas extranjeras que ingresen al territorio nacional.

Autoridades de Salud intensifican monitoreo en Tumbes por alerta de influenza A. (Foto: Andina)

El Minsa señaló que estas acciones forman parte del reforzamiento del control epidemiológico en la región, en coordinación con los equipos de salud locales, como respuesta preventiva a la alerta nacional por la gripe A H3N2.

Hasta el momento, las autoridades de salud no han reportado casos sospechosos ni confirmados de gripe A H3N2 en Tumbes. No obstante, se recomendó a la población mantenerse atenta a cualquier síntoma respiratorio y acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano.

En el contexto de las próximas festividades y posibles aglomeraciones, el Minsa reiteró la importancia de las medidas preventivas individuales. El director del CDC Perú, César Munayco, indicó que las personas con síntomas respiratorios deben usar mascarilla, mantener el lavado frecuente de manos y asegurar la ventilación de los ambientes. Asimismo, las autoridades descartaron la aplicación de restricciones sanitarias o medidas extremas, al señalar que la situación no lo amerita y que no se trata de una nueva pandemia.